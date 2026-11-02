Doença cardíaca silenciosa afeta milhares de portugueses. Muitos ignoram os sintomas

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As doenças valvulares cardíacas estão a tornar-se um desafio crescente associado ao envelhecimento da população. De acordo com a Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC), estas patologias afetam atualmente uma em cada oito pessoas com mais de 75 anos e a sua prevalência poderá aumentar nas próximas décadas.

Entre as principais doenças valvulares encontram-se a estenose aórtica, a insuficiência mitral e a insuficiência tricúspide. Segundo a APIC, muitos dos sintomas associados, como cansaço, falta de ar e dificuldade na realização de tarefas quotidianas, são frequentemente confundidos com sinais normais do envelhecimento, atrasando o diagnóstico e o acesso ao tratamento.

A presidente da associação, Joana Delgado Silva, afirma que o envelhecimento demográfico está a contribuir para o aumento destes casos. Segundo a responsável, as estimativas apontam para uma duplicação da prevalência até 2040 e uma triplicação até 2060.

A estenose aórtica, considerada uma das doenças valvulares mais graves, afeta cerca de 32 mil portugueses, sobretudo pessoas com mais de 70 anos. A patologia ocorre quando a válvula aórtica se estreita progressivamente, dificultando a saída de sangue do coração. Sem tratamento adequado, pode ter consequências graves para a saúde.

Já a insuficiência mitral, apontada pela APIC como a segunda doença valvular mais comum a nível mundial, reduz a eficácia do bombeamento cardíaco e aumenta a pressão na circulação pulmonar. Os sintomas mais frequentes incluem falta de ar e fadiga progressiva, com prevalência crescente à medida que a idade avança.

No âmbito da sensibilização para estas patologias, a APIC promove a campanha "Corações de Amanhã", destinada a aumentar o conhecimento da população sobre os sinais de alerta e a importância do diagnóstico atempado. A associação organiza também, a 11 de novembro, no Porto, o primeiro Encontro de Doentes Coronários e Doentes Valvulares Cardíacos, dedicado à literacia em saúde cardiovascular.