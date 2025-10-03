Cancro da próstata? Nunca ignore estes sintomas

Estes são os 25 piores erros que pessoas com mais de 50 anos cometem

O cancro da próstata é uma das doenças mais comuns entre os homens, mas a verdade é que, na maioria dos casos, sobretudo nos estágios iniciais, não existem sintomas. De acordo com a Harvard Health Publishing, muitos homens só recebem o diagnóstico em fases mais avançadas e, ainda assim, sem sinais evidentes.

Quando os sintomas surgem numa fase inicial, estão sobretudo relacionados com a forma como o corpo consegue urinar. Estes sinais, conhecidos como sintomas do trato urinário inferior (LUTS), incluem:

necessidade frequente e urgente de urinar,

dificuldade em iniciar ou interromper o fluxo,

levantar-se várias vezes durante a noite para ir à casa de banho,

ou a sensação de que a bexiga nunca esvazia completamente.

Segundo a Harvard Health, estes sintomas podem surgir quando o tumor cresce o suficiente para obstruir a uretra — o canal que leva a urina para fora do corpo — ou quando a próstata doente exerce pressão sobre a bexiga, reduzindo a sua capacidade de armazenar líquidos.

No entanto, é importante sublinhar que estes sinais nem sempre significam cancro. Muitas vezes, estão associados a outras condições benignas, como a hiperplasia benigna da próstata (BPH) — um aumento natural da glândula que afeta a maioria dos homens com a idade — ou a inflamações conhecidas como prostatite. Queixas como ardor ao urinar, por exemplo, são mais frequentemente sinais de problemas na bexiga do que da próstata.

Como os médicos distinguem cancro da próstata de outros problemas?

Depois de excluir doenças como prostatite ou alterações na bexiga, o passo seguinte é perceber se os sintomas estão ligados a cancro da próstata ou a BPH. De acordo com a Harvard Health, a hiperplasia benigna manifesta-se geralmente em dois tipos de sintomas:

Sintomas de esvaziamento: fluxo fraco ou intermitente e esvaziamento incompleto da bexiga.

fluxo fraco ou intermitente e esvaziamento incompleto da bexiga. Sintomas de armazenamento: urgência súbita para urinar ou necessidade de o fazer muitas vezes, tanto de dia como de noite.

Um alerta importante para suspeita de cancro é quando o homem apresenta apenas sintomas de armazenamento ou quando estes se desenvolvem de forma muito rápida.

Mesmo quando se trata de BPH, a condição não deve ser ignorada, já que pode evoluir para complicações graves, como insuficiência renal ou um quadro de retenção urinária aguda — uma emergência médica em que o homem fica incapaz de urinar.

A mensagem é clara: qualquer alteração urinária persistente deve ser avaliada por um médico. Só um profissional pode diferenciar se se trata de uma condição benigna ou de um problema mais sério, como o cancro da próstata.