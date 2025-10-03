Facebook Instagram

Cancro da próstata? Nunca ignore estes sintomas

É importante sublinhar que estes sinais nem sempre significam cancro. Muitas vezes, estão associados a outras condições benignas. Mas uma coisa é certa: merecem uma visita imediata ao médico
IOL
Há 1h e 58min
Perder peso depois dos 50 é possível: médica explica que deve começar por estes hábitos

O cancro da próstata é uma das doenças mais comuns entre os homens, mas a verdade é que, na maioria dos casos, sobretudo nos estágios iniciais, não existem sintomas. De acordo com a Harvard Health Publishing, muitos homens só recebem o diagnóstico em fases mais avançadas e, ainda assim, sem sinais evidentes.

Quando os sintomas surgem numa fase inicial, estão sobretudo relacionados com a forma como o corpo consegue urinar. Estes sinais, conhecidos como sintomas do trato urinário inferior (LUTS), incluem:

  • necessidade frequente e urgente de urinar,
  • dificuldade em iniciar ou interromper o fluxo,
  • levantar-se várias vezes durante a noite para ir à casa de banho,
  • ou a sensação de que a bexiga nunca esvazia completamente.

Segundo a Harvard Health, estes sintomas podem surgir quando o tumor cresce o suficiente para obstruir a uretra — o canal que leva a urina para fora do corpo — ou quando a próstata doente exerce pressão sobre a bexiga, reduzindo a sua capacidade de armazenar líquidos.

No entanto, é importante sublinhar que estes sinais nem sempre significam cancro. Muitas vezes, estão associados a outras condições benignas, como a hiperplasia benigna da próstata (BPH) — um aumento natural da glândula que afeta a maioria dos homens com a idade — ou a inflamações conhecidas como prostatite. Queixas como ardor ao urinar, por exemplo, são mais frequentemente sinais de problemas na bexiga do que da próstata.

Como os médicos distinguem cancro da próstata de outros problemas?

Depois de excluir doenças como prostatite ou alterações na bexiga, o passo seguinte é perceber se os sintomas estão ligados a cancro da próstata ou a BPH. De acordo com a Harvard Health, a hiperplasia benigna manifesta-se geralmente em dois tipos de sintomas:

  • Sintomas de esvaziamento: fluxo fraco ou intermitente e esvaziamento incompleto da bexiga.
  • Sintomas de armazenamento: urgência súbita para urinar ou necessidade de o fazer muitas vezes, tanto de dia como de noite.

Um alerta importante para suspeita de cancro é quando o homem apresenta apenas sintomas de armazenamento ou quando estes se desenvolvem de forma muito rápida.

Mesmo quando se trata de BPH, a condição não deve ser ignorada, já que pode evoluir para complicações graves, como insuficiência renal ou um quadro de retenção urinária aguda — uma emergência médica em que o homem fica incapaz de urinar.

A mensagem é clara: qualquer alteração urinária persistente deve ser avaliada por um médico. Só um profissional pode diferenciar se se trata de uma condição benigna ou de um problema mais sério, como o cancro da próstata.

RELACIONADOS
Perder peso depois dos 50 é possível: médica explica que deve começar por estes hábitos
Se quer mexer-se bem aos 70 anos, comece a fazer estes exercícios aos 50
Tem mais magnésio do que a banana: o fruto essencial depois dos 50 anos
Cabelo fraco depois dos 50 anos? Esta ampola natural está a surpreender milhares de mulheres
Mais Vistos
00:04:59
Dois às 10
Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»
tvi
00:02:37
Secret Story
Cúmplices e travessos! Marido e Mulher pregam partida hilariante a Leandro
tvi
00:05:17
Secret Story
Ataque de ciúmes? Fábio não esconde desconforto com aproximação de Liliana a outro concorrente
tvi
00:02:20
Secret Story
«É mesmo lixado»: Marisa ‘num pranto’ na véspera do seu aniversário
tvi
Destaques IOL
Portugal
"Um tesouro escondido": Imprensa internacional destaca descoberta em Portugal que está a "fascinar o mundo"
Tragédia
Estrela do TikTok morreu em direto durante uma transmissão. Tinha 23 anos e perdeu a vida a fazer o que mais amava
Salário
Ganham quase 3 mil euros, recebem 300 por filho e a renda não chega a 800: esta é a vida de dois motoristas de autocarro que emigraram para a Alemanha
Gatos
Especialistas fazem alerta sobre moda que não pára de crescer entre donos de gatos
Mais Lidas
Cristina Ferreira
Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam
Sonia jesus
Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim
Seleção
Seleção: os convocados de Martínez para os jogos com Irlanda e Hungria
maisfutebol
Sondagem TVI | CNN Portugal
Sondagem: em Lisboa, há mais adeptos do Sporting do que do Benfica
maisfutebol
Autárquicas 2025
Dia 12, Alcácer do Sal. Eu sou o Francisco, mas podes chamar-me Alfe. Sou imigrante, sou engenheiro e corto carne
cnn
FC Porto
«É a primeira vez que vejo um estádio a aplaudir depois de um golo sofrido»
maisfutebol