Sente mais sono, obstipação ou o cabelo fraco? Podem ser sintomas de uma doença silenciosa

Doença sem sintomas só 'aparece' num estado avançado. Análises são simples e baratas

Sintomas de um enfarte e de um AVC: quais as diferenças?

Anda mais cansado do que o habitual? Tem mais sono, sente frio com frequência, sofre de obstipação ou nota que o cabelo está mais fraco e quebradiço? Embora muitas pessoas atribuam estes sintomas ao stress, ao excesso de trabalho ou ao avançar da idade, a verdade é que podem ser sinais de um problema de saúde que afeta milhares de portugueses: as doenças da tiróide.

No programa Diário da Manhã, da TVI, a endocrinologista e especialista em nutrição Joana Menezes Nunes explicou que esta pequena glândula, localizada na parte inferior do pescoço, desempenha um papel essencial no funcionamento do organismo. Mas afinal, porque é que uma estrutura tão pequena tem um impacto tão grande na nossa saúde?

"É ela que comanda a velocidade a que todas as células funcionam", explicou a médica. A tiróide influencia o metabolismo, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal e os níveis de energia, funcionando como uma espécie de acelerador do organismo.

Mas como perceber quando algo não está bem?

Quando a tiróide funciona abaixo do normal, situação conhecida como hipotiroidismo, o organismo abranda. O resultado pode traduzir-se em sintomas como cansaço persistente, sonolência excessiva, sensação constante de frio, apatia, obstipação, pele seca, unhas frágeis e cabelo quebradiço.

O problema é que estes sinais são muitas vezes tão comuns que acabam por ser ignorados. Afinal, quem nunca se sentiu mais cansado do que o habitual ou se queixou de unhas fracas?

E quando a tiróide funciona em excesso?

Nesse caso, estamos perante um hipertiroidismo. Em vez de um organismo lento, tudo parece acelerar. Surgem sintomas como irritabilidade, insónias, palpitações, taquicardia e uma sensação de energia excessiva. Algumas pessoas notam ainda alterações na pele, que pode ficar vermelha com facilidade.

Segundo Joana Menezes Nunes, esta semelhança com problemas do dia a dia ajuda a explicar porque continuam a existir tantos casos por diagnosticar.

Quem deve estar mais atento?

As mulheres são claramente o grupo mais afetado, apresentando um risco três a quatro vezes superior ao dos homens. Além disso, quem tem familiares com doenças da tiróide ou sofre de doenças autoimunes deve ter cuidados redobrados.

É o caso de pessoas com doença de Crohn, colite ulcerosa, lúpus, artrite reumatoide, vitiligo ou diabetes tipo 1, patologias que estão frequentemente associadas a alterações da tiróide.

Perante estes sintomas, será difícil obter um diagnóstico?

Na realidade, não. A especialista lembra que existe uma análise simples que pode ajudar a esclarecer muitas dúvidas. Trata-se da avaliação da hormona TSH através de uma colheita de sangue normal.

Por isso, perante sintomas persistentes ou sem explicação aparente, vale a pena falar com o médico e pedir uma avaliação.

Mas há sinais que exigem ainda mais atenção?

Sim. O aparecimento de um nódulo no pescoço, a sensação de aperto na zona cervical, rouquidão persistente, dificuldade em engolir ou dificuldade em respirar são sintomas que não devem ser ignorados.

Nestes casos, a médica considera fundamental a realização de uma ecografia da tiróide para excluir alterações mais significativas.

E será possível prevenir estas doenças?

Embora não seja possível evitar todos os problemas da tiróide, a adoção de hábitos saudáveis pode contribuir para a saúde geral do organismo. Joana Menezes Nunes destaca a importância de uma alimentação de estilo mediterrânico, rica em alimentos frescos e pouco processados, considerada uma das abordagens mais benéficas para reduzir a inflamação associada a várias doenças autoimunes.

No entanto, a especialista sublinha que, mais do que prevenir, o essencial é diagnosticar atempadamente. E isso passa por estar atento aos sinais do corpo.

Porque, por vezes, aquilo que parece ser apenas falta de energia, stress ou uma fase mais cansativa da vida pode esconder uma doença silenciosa que merece ser investigada.