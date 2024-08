Em caso de sismo, é isto que deve fazer, de acordo com a DECO

Já há vários anos que se falava sobre a possibilidade de se sentir um sismo em Portugal. Mas como durante décadas pouco se sentiu, as pessoas foram vivendo com essa possibilidade cada vez menos na sua mente. Com o tremor de Terra que se sentiu na madrugada de 26 de agosto, voltámo-nos a preocupar com o que se deve fazer neste tipo de situações.

Uma das primeiras coisas a ter em mente, é que é essencial ter uma mochila com alguns itens. A DECO PROTeste elaborou uma lista de objetos e produtos que devem ser incluídos neste kit de sobrevivência para o caso de uma grande emergência. Depois, é essencial saber agir caso haja um sismo.

Veja na galeria acima o que deve fazer em caso de sismo e o que deve ter no seu kit de emergência.