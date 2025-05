Esqueça o micro-ondas: estas bolsas vão proteger as suas chaves do carro de ataques de hackers

Este artigo pode conter links afiliados*

Guardar as chaves do carro no micro-ondas pode parecer uma excentricidade, mas não é tão descabido quanto soa. Com o crescimento dos veículos com sistema keyless, tornou-se mais fácil, para hackers, aceder a um automóvel sem sequer tocar nele. O alerta já chegou às páginas dos jornais britânicos: o Presidente da Associação Automóvel do Reino Unido contou ao The Guardian que passou a proteger as chaves dentro do micro-ondas, depois de a viatura da sua mulher ter sido roubada à porta de casa através de um ataque eletrónico. Mas, embora eficaz, esta não é a solução mais segura. Um deslize, como ligar o micro-ondas com a chave lá dentro, pode sair caro.

Uma proteção discreta que já convenceu milhares de condutores

Foi precisamente para evitar situações deste género que surgiram as chamadas bolsas Faraday: acessórios concebidos para bloquear o sinal emitido por dispositivos como chaves de carro com ignição automática. Este modelo, um dos mais vendidos na Amazon, alia proteção tecnológica a um design discreto e prático. Em fibra de carbono resistente, o produto bloqueia sinais de Wi-Fi, Bluetooth, GPS e RFID, impedindo que a chave possa ser rastreada ou clonada — uma medida simples que pode fazer toda a diferença.

Compacta e compatível com praticamente todas as marcas automóveis (de Audi a Tesla, de Peugeot a Nissan), esta bolsa Faraday encaixa facilmente no bolso ou na mala, tornando-se um acessório útil e quase invisível no dia a dia. Está disponível em três tamanhos e foi pensada para quem quer segurança reforçada sem comprometer a estética nem a rotina.

Adquira a bolsa faraday aqui

Com mais de 40 mil avaliações verificadas e uma classificação média de 4,4 estrelas na Amazon, este produto tem conquistado utilizadores por toda a Europa. Um dos comentários mais frequentes elogia a qualidade dos materiais e a eficácia: “A qualidade do material é excelente, e de facto este é o mais resistente que experimentei até agora.” Fácil de usar, discreto e funcional, é uma solução prática para proteger as chaves do carro contra possíveis tentativas de roubo eletrónico, sem complicações técnicas nem truques improvisados.

