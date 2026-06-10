Além da água: as opções diárias que ajudam a proteger o sistema renal

Sofre com pernas inchadas no verão? Faça isto para ajudar na circulação

Se tem ar condicionado, tenha atenção a isto. Pode pesar na fatura da eletricidade e prejudicar a saúde

Esta mãe conseguiu perder 20 kg em quatro meses e só mudou isto na sua rotina (não fez dieta nem injeções)

Poluição do ar pode comprometer o desenvolvimento pulmonar das crianças, diz estudo

Pequenas rotinas diárias ajudam o organismo a eliminar toxinas, resíduos e líquidos em excesso através do sangue. Quando este processo falha, vários sistemas do corpo são afetados, uma vez que estas funções são essenciais para regular a pressão arterial, manter o equilíbrio dos eletrólitos e produzir hormonas que formam os glóbulos vermelhos.

De acordo com informações partilhadas pelo portal Moneycontrol, a combinação de uma hidratação adequada com uma dieta equilibrada é o segredo para o bom funcionamento deste sistema. Descubra as principais opções, entre alimentos e bebidas, que pode incluir facilmente na sua rotina:

1. Água

É o pilar fundamental para o organismo. Uma ingestão suficiente ajuda a eliminar as toxinas, previne a concentração da urina (reduzindo o risco de formação de cálculos) e mantém o equilíbrio eletrolítico.

2. Limão

Rico em vitamina C e ácido cítrico, auxilia na prevenção da formação de cálculos. Beber água morna com limão melhora a hidratação e apoia os processos naturais de desintoxicação.

3. Pepino

Com um elevado teor de água, este vegetal ajuda a diluir a urina, a eliminar toxinas e a prevenir a desidratação, além de conter antioxidantes que reduzem a inflamação.

4. Água de coco

Uma bebida natural e refrescante, muito rica em eletrólitos. O seu baixo teor de sódio e alto teor de potássio fazem com que seja uma alternativa excelente e saudável às bebidas açucaradas.

5. Arandos

São amplamente conhecidos por ajudar a prevenir infeções urinárias, impedindo a adesão de bactérias ao trato urinário, e os seus antioxidantes protegem as células contra danos.

6. Maçã

Uma fruta rica em fibras e com propriedades anti-inflamatórias. Como é pobre em potássio, torna-se uma opção frequentemente recomendada em estratégias alimentares protetoras.

7. Couve-flor

Fornece vitamina C, fibras e outros nutrientes essenciais. É um vegetal muito benéfico por apresentar baixos teores de potássio e fósforo.

Outros aliados na cozinha

Ingredientes como alho, cebola, claras de ovo e peixes gordos também devem integrar o menu diário. O alho e a cebola são excelentes para realçar o sabor dos pratos, permitindo reduzir o consumo excessivo de sal, enquanto o alho ainda ajuda a diminuir a inflamação.

Embora estas opções façam parte de uma dieta saudável, a proteção do organismo depende de um conjunto global de hábitos, como o controlo da pressão arterial e a atividade física. Caso surjam sintomas como dor nos flancos do abdómen, dificuldade ou dor ao urinar, deve consultar um profissional de saúde.