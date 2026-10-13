Salários até 2800 euros sem curso superior: novo site de emprego em Portugal tem centenas de vagas

Este é o fator que mais influencia as oportunidades de emprego dos licenciados portugueses

Há vagas de emprego em várias zonas do país e salários chegam aos 1900 euros

Nova plataforma de emprego tem várias vagas que não exigem licenciatura. Salários chegam aos 1700 euros

Quem procura emprego tem novas oportunidades para explorar no BizPliz. A plataforma reúne anúncios para diferentes funções, desde a indústria e a manutenção à área automóvel, informática e hotelaria. Entre as ofertas disponíveis, há salários que chegam aos 2800 euros por mês.

Entre as vagas com remunerações mais elevadas estão duas oportunidades para Supervisor de Produção, em Oliveira do Bairro, e outra para Gestor de Clientes Pós-Venda, em Castanheira do Ribatejo. Ambas apresentam salários entre os 1800 e os 2800 euros mensais.

A lista inclui ainda oportunidades em Lisboa, Aveiro, Setúbal, Braga, Palmela, Alenquer e outras localidades do país, com várias funções técnicas e industriais.

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Há vagas com salários até 2800 euros

Uma das ofertas em destaque é para Supervisor de Produção, em Oliveira do Bairro. O anúncio, publicado pela Synergie Search e S&you, indica uma remuneração entre 1800 e 2800 euros por mês, para um posto de trabalho a tempo inteiro.

A mesma empresa está à procura de um Gestor de Clientes Pós-Venda, em Castanheira do Ribatejo. Também neste caso, o salário anunciado varia entre os 1800 e os 2800 euros mensais.

Na área da manutenção, há ainda uma oportunidade para Coordenador/a de Manutenção – Viaturas e Máquinas Industriais, na Figueira da Foz. A oferta da Ditame apresenta uma remuneração entre 1300 e 1600 euros por mês.

Já em Feira, a Synergie Search e S&you procura um Técnico de Suporte Informático, com um salário entre 920 e 1650 euros mensais.

Empresas procuram profissionais para a área automóvel

A área automóvel concentra várias das oportunidades disponíveis no BizPliz, sobretudo para profissionais ligados à eletricidade, mecânica e manutenção de veículos.

A Synergie Search e S&you tem vagas para Eletricista Auto em Aveiro, Setúbal e Vila Franca de Xira. Há também oportunidades para Mecânico Auto em Setúbal, Prior Velho e Castanheira do Ribatejo.

Estas ofertas apresentam uma remuneração entre 1200 e 1300 euros mensais e correspondem a postos de trabalho a tempo inteiro.

A Adecco está igualmente a recrutar para funções técnicas. Entre os anúncios disponíveis encontram-se uma vaga para Eletricista Automóvel, em Lisboa, com salário entre 1100 e 1282 euros por mês, e outra para Serralheiro Mecânico, também na capital, com remuneração entre 1000 e 1200 euros.

Para quem trabalha com veículos comerciais e pesados, existe ainda uma oportunidade para Técnico de Manutenção, em Vagos, com um salário entre 970 e 1500 euros mensais.

Manutenção e indústria também estão a recrutar

As oportunidades estendem-se a diferentes áreas técnicas e industriais.

Em Coruche, a Synergie Search e S&you procura um Eletricista Industrial, com remuneração entre 920 e 1800 euros por mês. Na Feira, há uma vaga para Técnico de Manutenção Elétrica, com salários entre 920 e 1500 euros.

Em Braga, a mesma empresa apresenta duas oportunidades: uma para Técnico de Manutenção – AVAC e outra para Técnico de Manutenção – Pichelaria. Ambas oferecem salários entre 920 e 1400 euros mensais.

Em Palmela, há também uma vaga para Técnico de Manutenção de Equipamentos de Movimentação de Cargas, com remuneração entre 920 e 1600 euros.

Na área da segurança, a Ditame está a recrutar um Técnico/a de Segurança no Trabalho (SHST), em Palhaça. O salário anunciado situa-se entre 1100 e 1200 euros por mês.

Já em Alenquer, encontram-se duas oportunidades divulgadas pela Synergie Search e S&you: uma para Diretor Adjunto de Obra, com remuneração entre 920 e 1400 euros, e outra para Projetista – Engenheiro Civil Júnior, com salário entre 920 e 1500 euros mensais.

Há oportunidades em Lisboa, incluindo na hotelaria

A capital também reúne várias ofertas para quem procura um novo desafio profissional.

A Adecco tem uma vaga para Técnico de Payroll, em Alvalade, com salário entre 1000 e 1500 euros por mês. Na mesma cidade, há uma oportunidade para Rececionista de Hotel de cinco estrelas, com remuneração entre 1050 e 1200 euros mensais.

Para quem procura funções de manutenção, existe ainda uma oferta para Técnico de Manutenção, no distrito de Lisboa, com um salário entre 920 e 1500 euros por mês.

Trabalho a tempo parcial e prestação de serviços

A lista inclui também oportunidades com um regime de trabalho diferente do habitual emprego a tempo inteiro.

A Rhea Prestige está a divulgar vagas para Massagista ao Domicílio em cinco zonas: Douro, Comporta, Algarve, Lisboa e Porto. Os anúncios indicam um regime de prestação de serviços, a tempo parcial, com valores entre zero e 2000 euros mensais.

Neste caso, é importante ter em conta que o intervalo anunciado não corresponde necessariamente a um salário fixo garantido, uma vez que se trata de prestação de serviços.

Como consultar as vagas

As oportunidades estão disponíveis no BizPliz, plataforma de emprego onde os candidatos podem pesquisar anúncios por cargo ou empresa.

Antes de apresentar uma candidatura, é aconselhável consultar os detalhes de cada oferta para confirmar os requisitos, as habilitações académicas, a experiência profissional pedida e as condições de remuneração.

Os valores mencionados correspondem aos intervalos apresentados nos anúncios disponibilizados na plataforma.

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