Tecnologia para levitar: os cobiçados e mais vendidos Skechers Uno Stand On Air estão com desconto de 40%

Os nossos dias são uma correria, entre casa, trabalho e recados, se os nossos pés não estiverem confortáveis, o dia fica estragado. É por essa razão que, no que toca a roupa e calçado, procuramos sempre sugestões bonitas e confortáveis para os nossos leitores.

A Skechers é uma marca conhecida pelo conforto que proporciona aos pés e quando nos deparamos com este modelo em promoção, tivemos de o vir partilhar. Para além de nos fazerem sentir que caminhamos nas nuvens, estas sapatilhas (ou ténis para os lisboetas) são lindas, clássicas, dão um toque 'cool' dos anos 90 e até nos fazem mais altos.

Caminhar nas nuvens? É possível

Quem já experimentou sabe: andar com estas sapatilhas é mesmo como flutuar. A tecnologia da palmilha, que se molda ao formato do pé de cada pessoa, mantém sempre os pés frescos, enquanto o sistema de amortecimento, que podemos ver através da entressola transparente, cria a sensação de que estamos mesmo a caminhar sobre uma almofada de ar. Não é por acaso que tantos utilizadores repetem a compra deste modelo. Como partilha uma cliente satisfeita: "São extremamente confortáveis, com uma cor e textura muito originais. A palmilha e o sistema de ar tornam-nas ideais para passar muitas horas de pé ou a caminhar. E são super fáceis de limpar, basta passar um toalhete. São as segundas que tenho deste modelo e voltaria a comprar novamente."

Design intemporal

Em preto total, este é daqueles modelos que combinam com tudo o que temos no guarda-roupa. O design clean e contemporâneo, com detalhes em material sintético perfurado, torna-o versátil para qualquer ocasião, seja para um dia casual no escritório ou para um passeio de fim de semana.

O verdadeiro teste: a opinião de quem usa

Com mais de 32 mil avaliações globais e 4,6 estrelas, os comentários não podiam ser mais positivos. Uma cliente entusiasmada partilha: "São espetaculares em todos os sentidos, muito cómodas e bonitas. São as primeiras Skechers que compro e não descarto comprar outro par noutra cor", revela outra compradora satisfeita. O conforto é destacado por uma utilizadora com problemas reumáticos: "Tenho um problema reumático e são mesmo muito confortáveis". "Super cómodas, recomendo", resume outra cliente. Uma utilizadora destaca também a versatilidade: "São super confortáveis e muito bonitas. Pode-se combinar com tudo. Recomendo totalmente. Vou procurar noutras cores". E as avaliações de 5 estrelas continuam: "Adorei imenso, são super giras e confortáveis", confirma mais uma utilizadora satisfeita.

