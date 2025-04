Olhos cansados? Há um ingrediente no frigorífico que pode ajudar

Costuma acordar e ficar com os olhos inchados e cansados? E mesmo com os cremes e séruns não desincha? Existe um alimento que pode ter no seu frigorífico e que ajuda a combater o inchaço.

O pepino é um clássico nos cuidados de pele, especialmente quando se trata de combater papos e olheiras. Rico em água e antioxidantes, ajuda a refrescar e a desinchar a zona dos olhos.

Segundo o site El Cronista, especialista em cirurgia plástica e medicina estética, Conchita Pinilla, o pepino frio pode, de facto, ajudar a reduzir o inchaço, graças ao efeito vasoconstritor do frio. Isto acontece sobretudo quando a zona está inchada devido à retenção de líquidos acumulados durante a noite.

No entanto, a mesma especialista alerta que o pepino, quando usado em rodelas diretamente sobre a pele, não consegue transmitir vitaminas e minerais em profundidade, como a vitamina B, ácido fólico, cálcio ou magnésio. Para isso, seriam necessárias fórmulas cosméticas mais elaboradas que permitam que os ingredientes sejam absorvidos de forma eficaz.

Ou seja, usar pepino pode ser um ótimo complemento natural para dar uma sensação de alívio e frescura, mas não substitui os cuidados dermatológicos adequados.

Para aplicar corretamente, basta colocar duas rodelas de pepino frias (mas não congeladas) sobre os olhos fechados durante cerca de 10 minutos. Depois, é só lavar o rosto. É um gesto simples, natural e que pode dar uma ajuda naqueles dias em que a cara pede descanso.