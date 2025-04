Das olheiras às borbulhas: farmacêutica recomenda 10 produtos na Normal

Cuidar da pele pode ser mais simples (e acessível) do que parece e a prova disso está nas prateleiras da loja Normal. A criadora de conteúdos e farmacêutica @pelemecare_bemtequer partilhou recentemente um vídeo no Instagram onde revela os seus 10 produtos preferidos da loja para integrar na rotina de cuidados diária.

No vídeo, a especialista destaca opções para várias necessidades da pele: desde soluções eficazes para olheiras marcadas até cuidados para controlar borbulhas e imperfeições, a preços super acessíveis.

Entre as sugestões encontram-se séruns com ingredientes ativos como a niacinamida, cremes hidratantes com textura leve e rápida absorção, sticks para calcanhares secos, entre outros produtos super úteis para os dias que se aproximam de verão. Percorra a galeria acima e veja os produtos recomendados.