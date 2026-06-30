Já vendemos centenas deste tablet por cerca de 100€: vem com teclado e rato incluído

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Já vendemos centenas deste tablet, e a explicação está na combinação entre preço e qualidade. O SKYEGG X2 junta um ecrã de 10 polegadas, teclado e rato incluídos, por cerca de 100€, e tem conquistado os utilizadores com uma média de 4,5 estrelas. Para quem procura um dispositivo versátil para trabalhar, estudar ou para o lazer, sem gastar uma fortuna, é uma das opções mais equilibradas do mercado.

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Mais inteligente e mais rápido do que parece

O tablet vem com o sistema Android mais recente e um assistente de inteligência artificial já integrado, o que torna tudo mais fluido: desde navegar na internet a pesquisar informação ou organizar tarefas do dia a dia.

Espaço de sobra para tudo

Com bastante memória RAM e armazenamento interno generoso, é possível ter várias aplicações abertas ao mesmo tempo sem que o tablet fique lento. E quando o espaço começar a escassear, ainda é possível ampliá-lo com um cartão de memória, para guardar fotos, vídeos ou documentos sem se preocupar.

Ecrã nítido, resistente e pronto para as suas séries

O ecrã é mais sensível ao toque e aguenta melhor as quedas e pancadas do dia a dia do que um tablet comum. E para quem gosta de ver Netflix, Prime Video ou Disney+, a qualidade de imagem está garantida em alta definição.

Liga-se a tudo e dura o dia inteiro

A internet sem fios é rápida e estável, ideal para aulas online, reuniões ou maratonas de séries. É fácil ligar o teclado, o rato ou uns auriculares sem cabos, e a bateria aguenta horas de utilização sem precisar de correr para a tomada.

Já vem com tudo o que precisa

Este tablet inclui teclado, rato e uma capa protetora, por isso está pronto a usar assim que sai da caixa. A estrutura é mais resistente do que a maioria dos tablets neste preço, e as câmaras permitem fazer videochamadas em Zoom, Teams ou Google Meet sem complicações.

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