Com apenas 15 anos, filha de figura histórica do Benfica faz furor nas redes sociais: "Barbie morena"
A jovem tem somado elogios devido à sua beleza exótica que não passa despercebida
Aos 15 anos, Valentina, filha de Luisão, antigo capitão e uma das figuras históricas do SL Benfica, tem dado nas vistas nas redes sociais. A jovem, que conta com quase quatro mil seguidores no Instagram, recebe vários elogios nas publicações que partilha, com alguns internautas a destacarem a sua beleza e o estilo.
Entre os comentários deixados nas suas fotografias encontram-se expressões como “Que linda”, “Cada vez mais bonita” e “Muito estilosa”. Há ainda quem lhe chame “Modelo mais linda” e “Linda demais”. Um dos elogios que se destaca é “Barbie Morena!”, numa referência à imagem da jovem.
Luisão assinala os 15 anos da filha com declaração emocionante
O aniversário de Valentina foi também marcado por uma partilha especial de Luisão. O antigo internacional brasileiro recorreu ao Instagram para assinalar a data, publicando fotografias da filha desde a infância até aos dias de hoje.
Na legenda, o ex-jogador do Benfica deixou uma mensagem emotiva, na qual expressou o orgulho que sente na filha e desejou-lhe um futuro repleto de conquistas.
“Hoje minha menina Valentina completa 15 anos! Minha filha, sua doçura, seu coração lindo e seu jeito especial de ser são presentes de Deus na minha vida”, escreveu.
Luisão destacou ainda a importância de Valentina na sua vida e garantiu que continuará ao seu lado, a apoiá-la em todas as etapas do seu percurso.
“Estarei sempre aqui, torcendo por você, cuidando de você e te amando incondicionalmente. Feliz 15 anos, minha princesa!”, acrescentou na mesma publicação.
A mensagem foi acompanhada por registos que mostram diferentes momentos da vida da jovem, numa partilha que assinala uma data especial para a família.
Valentina conquista elogios nas redes sociais
Para além da homenagem do pai, Valentina também tem despertado a atenção dos seguidores pelas fotografias que publica. Os comentários elogiosos multiplicam-se, com referências à sua beleza e ao seu estilo.
A expressão “Barbie Morena!” é uma das reações deixadas pelos internautas, juntando-se a outras mensagens como “Muito bonita” e “Cada vez mais bonita”.
Com quase quatro mil seguidores, a filha de Luisão e Brenda Mattar vai somando elogios no Instagram, numa altura em que celebra um marco importante da adolescência.
Veja agora, na galeria que preparámos para si, as melhores fotos da filha de Luisão