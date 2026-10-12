Com apenas 15 anos, filha de figura histórica do Benfica faz furor nas redes sociais: "Barbie morena"

Aos 15 anos, Valentina, filha de Luisão, antigo capitão e uma das figuras históricas do SL Benfica, tem dado nas vistas nas redes sociais. A jovem, que conta com quase quatro mil seguidores no Instagram, recebe vários elogios nas publicações que partilha, com alguns internautas a destacarem a sua beleza e o estilo.

Entre os comentários deixados nas suas fotografias encontram-se expressões como “Que linda”, “Cada vez mais bonita” e “Muito estilosa”. Há ainda quem lhe chame “Modelo mais linda” e “Linda demais”. Um dos elogios que se destaca é “Barbie Morena!”, numa referência à imagem da jovem.

Luisão assinala os 15 anos da filha com declaração emocionante

O aniversário de Valentina foi também marcado por uma partilha especial de Luisão. O antigo internacional brasileiro recorreu ao Instagram para assinalar a data, publicando fotografias da filha desde a infância até aos dias de hoje.

Na legenda, o ex-jogador do Benfica deixou uma mensagem emotiva, na qual expressou o orgulho que sente na filha e desejou-lhe um futuro repleto de conquistas.

“Hoje minha menina Valentina completa 15 anos! Minha filha, sua doçura, seu coração lindo e seu jeito especial de ser são presentes de Deus na minha vida”, escreveu.

Luisão destacou ainda a importância de Valentina na sua vida e garantiu que continuará ao seu lado, a apoiá-la em todas as etapas do seu percurso.

“Estarei sempre aqui, torcendo por você, cuidando de você e te amando incondicionalmente. Feliz 15 anos, minha princesa!”, acrescentou na mesma publicação.

A mensagem foi acompanhada por registos que mostram diferentes momentos da vida da jovem, numa partilha que assinala uma data especial para a família.

Valentina conquista elogios nas redes sociais

Para além da homenagem do pai, Valentina também tem despertado a atenção dos seguidores pelas fotografias que publica. Os comentários elogiosos multiplicam-se, com referências à sua beleza e ao seu estilo.

A expressão “Barbie Morena!” é uma das reações deixadas pelos internautas, juntando-se a outras mensagens como “Muito bonita” e “Cada vez mais bonita”.

Com quase quatro mil seguidores, a filha de Luisão e Brenda Mattar vai somando elogios no Instagram, numa altura em que celebra um marco importante da adolescência.