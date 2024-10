Descobrimos a Smart TV dos nossos sonhos 60% mais barata. E não vamos resistir

Se sempre sonhou em ter um televisor que lhe proporcione uma experiência cinematográfica em casa e no qual pode ver os seus jogos de futebol preferidos, concertos, séries ou as fotografias das suas férias, nesta terça e quarta-feira (8 e 9 de outubro) ‘corra’ para a festa da Amazon Prime. Por lá encontrámos uma Samsung TV Neo QLED 8K 2023, que custa habitualmente 2700 euros e que agora está com um desconto de 60%.

Pelo preço de uma smart TV comum, consegue agora este monstro da tecnologia de 55 polegadas que nada tem de "comum".

Imagem: cores e contrastes para um novo nível de realismo

A tecnologia Quantum Matrix permite-lhe ver detalhes surpreendentes, até nas cenas mais escuras. Os Mini LEDs controlam a iluminação com precisão, resultando em pretos mais profundos e um contraste impressionante. As cores são intensas e vibrantes, ajudando a dar vida às suas séries e filmes favoritos como nunca antes.

O melhor de tudo é que a qualidade de imagem não depende do conteúdo original. Graças ao Processador Neural 8K com IA, esta televisão melhora a resolução de qualquer imagem que reproduza, garantindo que cada pixel é aperfeiçoado por 64 redes neurais que trabalham em conjunto. Se nunca viu uma imagem 8K, prepare-se para ficar maravilhado.

Som que envolve: leve o cinema para a sua sala

Claro que a imagem é apenas metade da experiência de um bom filme. O áudio é igualmente essencial, e a Samsung Neo QLED 8K não desilude. Com 60 watts de potência sonorae Dolby Atmos cada cena ganha uma dimensão extra com o som multidimensional que preenche a sua sala. O sistema de altifalantes superior, central e inferior cria uma sensação de imersão tão profunda que irá sentir-se no meio da ação.

Design minimalista: estilo e funcionalidade combinados

Com um design infinito e One Connectesta TV vai elevar não só a sua experiência audiovisual, mas também o ambiente da sua sala. Minimalista e elegante, todos os cabos ficam escondidos no Slim One Connect criando um espaço organizado e sem confusão. Apenas uma TV ultrafina que parece flutuar na parede ou no suporte.

Todos os dispositivos ligados a esta TV

Como qualquer boa Smart TV, a Samsung 55QN700C oferece várias formas de se ligar ao mundo. Com Bluetooth, Wi-fi, USB, Ethernet e HDMI poderá conectar todos os seus dispositivos sem complicações. Quer seja para ver as suas séries em streaming ou para ligar a sua consola de jogos, esta TV está preparada para tudo.