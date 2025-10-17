Facebook Instagram
Descobertas

Quem precisa de um smartwatch caro? Esta pulseira de 42€ mede sono, stress e tem 150 modos de treino

Está a 42 € na Amazon e já foi comprada por mais de 500 pessoas no último mês
Pilar Castelo Branco
Hoje às 14:53

Este artigo pode conter links afiliados*

Relógio inteligente eurGhy
Relógio inteligente eurGhy

Fotografia: Freepik

Percorra a galeria para ver as fotos do produto

Olheiras, rugas e ar cansado? Este creme da L’Oréal promete resultados em 15 minutos

Já não é apenas uma pulseira para contar passos. A nova Xiaomi Smart Band 10 junta num único acessório tudo o que é preciso para acompanhar o dia a dia — sono, exercício, stress, frequência cardíaca e até oxigénio no sangue. Pequena, leve e confortável, é uma das pulseiras mais completas que se pode encontrar nesta faixa de preço.

Acompanhar a saúde nunca foi tão fácil

Durante o dia, regista automaticamente os batimentos cardíacos e o nível de stress. À noite, analisa o sono e até avisa se detetar pausas na respiração. Também mede o oxigénio no sangue e a pressão arterial, ajudando a perceber melhor o estado físico e o descanso.

É possível ver todos os dados na aplicação Mi Fitness, onde ficam guardadas as estatísticas diárias e semanais — passos, tempo de sono, calorias gastas, entre outros.

Adquira aqui

smartband xiaomi

Treina consigo, em qualquer modalidade

Quem gosta de mexer-se vai encontrar aqui um verdadeiro apoio. A Smart Band 10 tem mais de 150 modos de exercício, desde caminhada, corrida e bicicleta até ao yoga, dança ou natação. Sim, pode mesmo ir para a água — é resistente a mergulhos até 50 metros, o que permite usá-la na piscina sem problemas.

Um utilizador comentou: “A melhor pulseira que já tive, funciona de forma genial e é muito confortável. A bateria dura imenso tempo e posso personalizá-la ao meu gosto.”

Adquira aqui

Um ecrã fácil de ler e personalizar

O ecrã é grande e nítido, ideal para ver notificações, chamadas e mensagens sem precisar de tirar o telemóvel do bolso. Pode escolher entre centenas de fundos diferentes, desde os mais simples aos mais divertidos, para adaptar o estilo ao dia.

Além disso, é possível controlar a música, ver o tempo, definir alarmes e receber alertas de inatividade — tudo com um toque.

Até três semanas sem precisar de carregar

A bateria é outro ponto forte: dura até 21 dias com uso normal e cerca de uma semana se o ecrã estiver sempre ligado. Bastam alguns minutos de carga para aguentar o dia inteiro, o que faz dela uma boa companheira para viagens ou quem não quer estar sempre a ligar cabos.

Pequena, discreta e muito completa

Compatível com Android e iPhone, a Xiaomi Smart Band 10 tem um design simples, confortável e leve. Pode usá-la todo o dia, no trabalho ou durante o treino, sem incomodar. Com uma classificação média de 4,5 estrelas, é um dos produtos mais elogiados da categoria — e está atualmente a 42 € na Amazon.

Um pequeno acessório que faz muito: ajuda a dormir melhor, a treinar com mais consciência e a cuidar da saúde sem complicações.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Olheiras, rugas e ar cansado? Este creme da L’Oréal promete resultados em 15 minutos
50 horas de bateria e resistentes à água: estes fones custam apenas 20 euros e têm milhares de fãs
Fim aos dramas dos trabalhos de casa e documentos: preço desta impressora da HP caiu para os 40 euros
Mais Vistos
00:03:41
Secret Story
Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»
tvi
00:04:06
Dois às 10
Menina de 14 anos desaparecida há 1 mês foi encontrada na Amadora. Diz ter sido violada por 8 homens
tvi
00:01:14
Secret Story
Liliana faz dança sensual em cima de Fábio
tvi
00:01:20
Secret Story
Alerta Pista de Segredo: Veja a reação de Pedro Jorge e Vera
tvi
Destaques IOL
Nódoas de vinho
Nunca mais entre em pânico com nódoas de vinho. Siga estes passos e fique com a toalha de mesa como nova
Dicas
Manchas amareladas no colchão? Especialistas recomendam fazer isto para deixá-lo como novo
Perda de peso
Noélia Pereira perdeu mais de 20 quilos e este foi o alimento “chave” para a sua perda de peso
Acidente
Arrepiante: vídeo mostra momento em que um carrossel de parque de diversões desaba com várias pessoas dentro
Mais Lidas
Sporting
Raphinha fala da saída do V. Guimarães: «Funcionários do Sporting diziam-me para fingir uma dor»
maisfutebol
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Historias de amor
Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»
Marisa
Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo
Mercado de Transferências
Jackson Martínez pode retomar a carreira nos distritais de Aveiro
maisfutebol
Internacional
Liga saudita: Sérgio Conceição escorrega na estreia pelo Al Ittihad
maisfutebol