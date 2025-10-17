Quem precisa de um smartwatch caro? Esta pulseira de 42€ mede sono, stress e tem 150 modos de treino

Este artigo pode conter links afiliados*

Já não é apenas uma pulseira para contar passos. A nova Xiaomi Smart Band 10 junta num único acessório tudo o que é preciso para acompanhar o dia a dia — sono, exercício, stress, frequência cardíaca e até oxigénio no sangue. Pequena, leve e confortável, é uma das pulseiras mais completas que se pode encontrar nesta faixa de preço.

Acompanhar a saúde nunca foi tão fácil

Durante o dia, regista automaticamente os batimentos cardíacos e o nível de stress. À noite, analisa o sono e até avisa se detetar pausas na respiração. Também mede o oxigénio no sangue e a pressão arterial, ajudando a perceber melhor o estado físico e o descanso.

É possível ver todos os dados na aplicação Mi Fitness, onde ficam guardadas as estatísticas diárias e semanais — passos, tempo de sono, calorias gastas, entre outros.

Treina consigo, em qualquer modalidade

Quem gosta de mexer-se vai encontrar aqui um verdadeiro apoio. A Smart Band 10 tem mais de 150 modos de exercício, desde caminhada, corrida e bicicleta até ao yoga, dança ou natação. Sim, pode mesmo ir para a água — é resistente a mergulhos até 50 metros, o que permite usá-la na piscina sem problemas.

Um utilizador comentou: “A melhor pulseira que já tive, funciona de forma genial e é muito confortável. A bateria dura imenso tempo e posso personalizá-la ao meu gosto.”

Um ecrã fácil de ler e personalizar

O ecrã é grande e nítido, ideal para ver notificações, chamadas e mensagens sem precisar de tirar o telemóvel do bolso. Pode escolher entre centenas de fundos diferentes, desde os mais simples aos mais divertidos, para adaptar o estilo ao dia.

Além disso, é possível controlar a música, ver o tempo, definir alarmes e receber alertas de inatividade — tudo com um toque.

Até três semanas sem precisar de carregar

A bateria é outro ponto forte: dura até 21 dias com uso normal e cerca de uma semana se o ecrã estiver sempre ligado. Bastam alguns minutos de carga para aguentar o dia inteiro, o que faz dela uma boa companheira para viagens ou quem não quer estar sempre a ligar cabos.

Pequena, discreta e muito completa

Compatível com Android e iPhone, a Xiaomi Smart Band 10 tem um design simples, confortável e leve. Pode usá-la todo o dia, no trabalho ou durante o treino, sem incomodar. Com uma classificação média de 4,5 estrelas, é um dos produtos mais elogiados da categoria — e está atualmente a 42 € na Amazon.

Um pequeno acessório que faz muito: ajuda a dormir melhor, a treinar com mais consciência e a cuidar da saúde sem complicações.

