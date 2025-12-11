Facebook Instagram
Descobertas

Esta smartband da Xiaomi acompanha 100 atividades, dura 11 dias e é visível ao sol

Por menos de 50€ tem uma pulseira que conta passos, mede o sono e dura quase duas semanas
Pilar Castelo Branco
Há 1h e 26min

Este artigo pode conter links afiliados*

De 304 para 215 euros: este robot da Xiaomi teve mais de 900 vendas no mês passado

 As smartbands não costumam ter o mesmo reconhecimento dos smartwatches, mas acabam por agradar a quem considera os relógios mais comuns demasiado grandes, pesados ou dispendiosos. São mais discretas, concentram-se em funções práticas — passos, atividade física, sono e notificações simples — e podem ser uma opção interessante para quem prefere algo menos vistoso. O modelo mais recente da Xiaomi tornou-se, aliás, a pulseira inteligente mais vendida da Amazon. Reúne uma classificação média de 4,6 estrelas e está perto das quatro mil avaliações, o que explica por que motivo tem sido apontada como uma boa sugestão de presente para quem gosta de soluções tecnológicas descomplicadas.

Uma forma simples de ter informações úteis no pulso 

Esta pulseira funciona como uma versão reduzida de um smartwatch, mas sem a intenção de rivalizar com modelos mais completos. O ecrã é maior do que o habitual neste tipo de dispositivos, o que facilita tarefas básicas como ler notificações rápidas, consultar as horas ou espreitar dados de sono. Entre as opiniões de quem a experimentou, destaca-se a de um comprador que acompanha a evolução da marca há vários anos e que sublinha que esta geração “tem um ecrã muito melhor, maior e com mais espaço para mostrar informação”.

Quem passa mais tempo no exterior também tem mencionado a boa visibilidade, com reviews que asseguram que o visor continua legível mesmo sob luz solar direta.

Adquira aqui

smartband xiaomi

A acompanhar caminhadas, corridas e até natação

O dispositivo consegue registar mais de uma centena de modalidades, incluindo atividades mais simples, como caminhada, e exercícios em piscina, já que é resistente à água e monitoriza a frequência cardíaca ao mesmo tempo. Para quem não pratica desporto com regularidade, mas gosta de analisar passos diários e ritmo cardíaco, há comentários que referem que “os sensores estão muito mais precisos”, o que tem sido apontado como uma melhoria face a versões anteriores.

A autonomia é outro ponto referido com frequência. Há utilizadores que relatam cerca de 11 dias com utilização mais intensa, enquanto outros ultrapassaram os 10 dias com facilidade. Para quem a utiliza de forma mais básica, o tempo entre carregamentos pode chegar a várias semanas. O processo de carregamento demora aproximadamente uma hora.

Um apoio discreto também durante a noite

Além das funções ligadas ao exercício, a pulseira também acompanha hábitos de sono. Um dos testemunhos mais citados é o de um comprador que a adquiriu para deixar de acordar o parceiro com alarmes sonoros: graças à vibração suave no pulso, passou a despertar de forma mais gradual e silenciosa, descrevendo a experiência como menos brusca.

Uma opção confortável para quem não aprecia relógios grandes

Grande parte das avaliações destaca o conforto e o tamanho reduzido, fatores que parecem pesar na escolha. Um utilizador refere que prefere esta pulseira precisamente por evitar a sensação de ter algo volumoso no pulso. Outro comentário menciona que foi uma prenda para uma criança de 9 anos, que “ficou encantado”, o que reforça a ideia de que é um dispositivo leve e fácil de usar.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
De 304 para 215 euros: este robot da Xiaomi teve mais de 900 vendas no mês passado
Vai receber a família no Natal? Este serviço lindo chega em dois dias e está a um preço incrível
Efeito de fogo realista e dois níveis de aquecimento: a lareira elétrica que todos querem neste inverno
O frio pede uma sala confortável: este tapete vintage vai à máquina e está com desconto
Tem cães ou gatos? Este aspirador tipo Dyson inclui acessório que penteia e aspira ao mesmo tempo
Alerta fãs de cor-de-rosa! Esta árvore de Natal está a menos de 25 euros
Presentes abaixo dos 20 euros: o gorro com auscultadores que toda a gente quer este inverno
Bateria incluída e 8 horas de calor: este colete feminino lidera as vendas na Amazon
Mais Vistos
00:09:18
Secret Story
Marisa emociona-se ao contar história de Natal em família. Esta foi a reação de Pedro
tvi
00:08:44
Secret Story
Leandro conta a Marisa que a apanhou a beijar Pedro às escondidas
tvi
00:03:41
Secret Story
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
tvi
00:02:21
Secret Story
Ana sensível com Marisa após revelação do segredo de Pedro: «A forma como foste tratada para mim não foi normal»
tvi
Destaques IOL
Dicas
Esqueça o escorredor de loiça tradicional: esta é a nova tendência que evita o caos na cozinha
Dormir com estômago vazio
Dormir com o estômago vazio faz mal à saúde? Saiba o que defendem os médicos
Dicas
Tem 38 anos, está solteira e este é o segredo da sua autoconfiança
Feng Shui
Este é o ritual que deve fazer para atrair boas energias e riqueza antes do ano novo, segundo o Feng Shui
Mais Lidas
Joao francisco lima
Filho de Pedro Lima vive romance com famosa atriz
Tragedia
Castigo com banho de água fria matou um menino de 6 anos. Mãe está presa
Presidenciais 2026
Calendário dos debates das presidenciais de 2026: todos os confrontos
cnn
Historias de amor
Aos 59 anos descobri o que era desejar alguém: «Nunca pensei apaixonar-me por uma mulher tão mais nova»
Bacalhau
Cozes o bacalhau em água quente? Chef revela segredo para ficar perfeito
versa
Historias de amor
Foi minha professora no 10.º ano e hoje é minha mulher: «A nossa primeira vez foi inesquecível»