Esta smartband da Xiaomi acompanha 100 atividades, dura 11 dias e é visível ao sol

Este artigo pode conter links afiliados*

As smartbands não costumam ter o mesmo reconhecimento dos smartwatches, mas acabam por agradar a quem considera os relógios mais comuns demasiado grandes, pesados ou dispendiosos. São mais discretas, concentram-se em funções práticas — passos, atividade física, sono e notificações simples — e podem ser uma opção interessante para quem prefere algo menos vistoso. O modelo mais recente da Xiaomi tornou-se, aliás, a pulseira inteligente mais vendida da Amazon. Reúne uma classificação média de 4,6 estrelas e está perto das quatro mil avaliações, o que explica por que motivo tem sido apontada como uma boa sugestão de presente para quem gosta de soluções tecnológicas descomplicadas.

Uma forma simples de ter informações úteis no pulso

Esta pulseira funciona como uma versão reduzida de um smartwatch, mas sem a intenção de rivalizar com modelos mais completos. O ecrã é maior do que o habitual neste tipo de dispositivos, o que facilita tarefas básicas como ler notificações rápidas, consultar as horas ou espreitar dados de sono. Entre as opiniões de quem a experimentou, destaca-se a de um comprador que acompanha a evolução da marca há vários anos e que sublinha que esta geração “tem um ecrã muito melhor, maior e com mais espaço para mostrar informação”.

Quem passa mais tempo no exterior também tem mencionado a boa visibilidade, com reviews que asseguram que o visor continua legível mesmo sob luz solar direta.

Adquira aqui

A acompanhar caminhadas, corridas e até natação

O dispositivo consegue registar mais de uma centena de modalidades, incluindo atividades mais simples, como caminhada, e exercícios em piscina, já que é resistente à água e monitoriza a frequência cardíaca ao mesmo tempo. Para quem não pratica desporto com regularidade, mas gosta de analisar passos diários e ritmo cardíaco, há comentários que referem que “os sensores estão muito mais precisos”, o que tem sido apontado como uma melhoria face a versões anteriores.

A autonomia é outro ponto referido com frequência. Há utilizadores que relatam cerca de 11 dias com utilização mais intensa, enquanto outros ultrapassaram os 10 dias com facilidade. Para quem a utiliza de forma mais básica, o tempo entre carregamentos pode chegar a várias semanas. O processo de carregamento demora aproximadamente uma hora.

Um apoio discreto também durante a noite

Além das funções ligadas ao exercício, a pulseira também acompanha hábitos de sono. Um dos testemunhos mais citados é o de um comprador que a adquiriu para deixar de acordar o parceiro com alarmes sonoros: graças à vibração suave no pulso, passou a despertar de forma mais gradual e silenciosa, descrevendo a experiência como menos brusca.

Uma opção confortável para quem não aprecia relógios grandes

Grande parte das avaliações destaca o conforto e o tamanho reduzido, fatores que parecem pesar na escolha. Um utilizador refere que prefere esta pulseira precisamente por evitar a sensação de ter algo volumoso no pulso. Outro comentário menciona que foi uma prenda para uma criança de 9 anos, que “ficou encantado”, o que reforça a ideia de que é um dispositivo leve e fácil de usar.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.