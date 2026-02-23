Por apenas 36€: o smartwatch com ecrã tátil e mais de 120 modos de exercício

Este artigo pode conter links afiliados*

Muitas vezes pensamos que um relógio inteligente completo exige um grande investimento, mas este achado de 36,49€ vem provar o contrário. Disponível na Amazon, este modelo combina um ecrã de alta resolução com um acabamento metálico que não passa despercebido, apesar do preço reduzido. Com uma pontuação de 4,1 estrelas, é a escolha ideal para quem quer acompanhar a sua saúde e notificações sem ter de gastar centenas de euros.

Embora o preço seja baixo, as funções são vastas. Este equipamento permite atender chamadas e receber alertas de mensagens através da ligação Bluetooth. No que toca ao bem-estar, regista a frequência cardíaca, o oxigénio no sangue e até a pressão arterial. Para quem gosta de se manter em movimento, conta com mais de 120 modos de exercício, que guardam dados como os passos dados e as calorias gastas ao longo do dia.

A autonomia é outro ponto a favor de quem não quer estar sempre dependente de tomadas. A bateria carrega totalmente em cerca de duas a três horas e garante o funcionamento entre 5 a 7 dias com uma utilização normal. Em modo de espera, pode chegar aos 25 dias. Além disso, tem certificação IP68, o que significa que é resistente à água e pode ser usado sem receios em dias de chuva ou durante a lavagem das mãos.

Quem já o comprou confirma que o investimento vale a pena. Um utilizador nota que o relógio é "bonito, elegante e resistente à água". Outro comprador destaca a qualidade da bracelete metálica, referindo que o dispositivo é muito fino e fica bem no braço. É uma opção que entrega muitas ferramentas de controlo de saúde e notificações por menos de 40 euros, cumprindo o que promete sem pesar no orçamento.

