Facebook Instagram
Descobertas

Por apenas 36€: o smartwatch com ecrã tátil e mais de 120 modos de exercício

Este modelo custa apenas 36€ na Amazon e monitoriza tudo, desde o batimento cardíaco ao sono.
IOL
Hoje às 17:11

Este artigo pode conter links afiliados*

Smartwatch
Smartwatch
Foto: Amazon.es
Essencial no guarda-roupa: este básico da Levi's está a 15 euros na Amazon

Muitas vezes pensamos que um relógio inteligente completo exige um grande investimento, mas este achado de 36,49€ vem provar o contrário. Disponível na Amazon, este modelo combina um ecrã de alta resolução com um acabamento metálico que não passa despercebido, apesar do preço reduzido. Com uma pontuação de 4,1 estrelas, é a escolha ideal para quem quer acompanhar a sua saúde e notificações sem ter de gastar centenas de euros.

Embora o preço seja baixo, as funções são vastas. Este equipamento permite atender chamadas e receber alertas de mensagens através da ligação Bluetooth. No que toca ao bem-estar, regista a frequência cardíaca, o oxigénio no sangue e até a pressão arterial. Para quem gosta de se manter em movimento, conta com mais de 120 modos de exercício, que guardam dados como os passos dados e as calorias gastas ao longo do dia.

Adquira o smartwatch aqui

smartwatch

A autonomia é outro ponto a favor de quem não quer estar sempre dependente de tomadas. A bateria carrega totalmente em cerca de duas a três horas e garante o funcionamento entre 5 a 7 dias com uma utilização normal. Em modo de espera, pode chegar aos 25 dias. Além disso, tem certificação IP68, o que significa que é resistente à água e pode ser usado sem receios em dias de chuva ou durante a lavagem das mãos.

Quem já o comprou confirma que o investimento vale a pena. Um utilizador nota que o relógio é "bonito, elegante e resistente à água". Outro comprador destaca a qualidade da bracelete metálica, referindo que o dispositivo é muito fino e fica bem no braço. É uma opção que entrega muitas ferramentas de controlo de saúde e notificações por menos de 40 euros, cumprindo o que promete sem pesar no orçamento.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Essencial no guarda-roupa: este básico da Levi's está a 15 euros na Amazon
O fim das manchas impossíveis: o segredo para manter sofás e tapetes como novos por apenas 80€
Preparar o corpo para o verão começa agora e este massajador é a resposta para a celulite
Programe as refeições do seu cão pelo telemóvel. Sim, já é possível e não é caro
“Ficou o máximo”: A máquina de ondas sereia que conquistou Rebeca Caldeira
 "Que máquina é essa?" O aparelho de beleza de Isabel Figueira que toda a gente quer
Fogão tipo campingaz nunca fez tanto sentido como agora. Todos devemos ter um em casa
Custava 229€ e agora está a 135€: um tablet completo com acessórios incluídos
Mais Vistos
00:04:35
Secret Story
Hugo deixa casa em alvoroço ao revelar: «Desde miúdo que sei quem é o Hélder, namorou com…»
tvi
00:03:13
Secret Story
Imagens inéditas que todos querem ver: Ana e Ricardo João beijam-se na boca à frente dos colegas
tvi
00:05:29
Secret Story
Confissões, lágrimas e desabafos profundos: Assim foi a primeira dinâmica de grupo
tvi
00:04:52
Dois às 10
Rui Freitas revela que recebeu “aviso” de familiar da enfermeira da “1.ª Companhia”
tvi
Destaques IOL
História
Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: "O que estou a fazer?"
Dicas
Tudo a partir de 2 euros: a nova coleção do Continente está a deixar toda a gente louca
Saude
"Deixei de ...": estes são os segredos para esta cara da TVI parecer 20 anos mais nova
Feng Shui
Este é o sítio onde deve guardar as chaves de casa para não afastar o dinheiro, segundo o Feng Shui
Mais Lidas
Supermercados
Supermercados também vão fechar ao domingo em Portugal?
versa
Ucrania
Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"
cnn
Famosos
Eles conhecem-se! Francisco Vale fala sobre concorrente de "Secret Story": "Não faço questão que seja bem-sucedido"
selfie
Redes sociais
Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico
cnn
Margarida Corceiro
É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo
Famosos
Marta Cardoso abre exceção e fala sobre o filho: "Não foi muito fácil"
selfie