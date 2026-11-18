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“Deixa a pele muito suave, sem puxões e sem cortes”: a máquina de barbear da Philips caiu de 91€ para 60€ na Black Friday antecipada

As prendas de Natal não têm de ser um grande peso no orçamento da família. Basta pensar nelas da forma certa e organizar as compras com tempo, e não há melhor altura para o fazer do que a Black Friday. A Amazon já tem muitas ofertas antecipadas e uma delas é este smartwatch da CASCHO, que passou do preço original de 132,14€ para 36,58€, uma descida de mais de 95€.

Com três pulseiras, chamadas por Bluetooth e uma nota média de 4,6 em 5 estrelas, é uma sugestão fácil de acertar para quem quer dar algo útil sem gastar muito. Um comprador em Espanha conta que adquiriu “vários” para oferecer e que todos funcionam bem.

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Um acabamento que engana no preço

O que mais chama a atenção é o aspeto. O relógio tem um tom rosa dourado e traz uma pulseira de metal e duas de silicone, o que permite mudar de visual consoante a roupa ou a ocasião. O ecrã tem mais de 200 fundos à escolha e aceita uma fotografia do próprio utilizador. Uma cliente em Espanha garante que “nada tem a invejar aos que custam muito mais” e já comprou um segundo para usarem em casa. Uma compradora na Alemanha diz que a cor lhe agrada muito e que “parece muito melhor do que seria de esperar pelo preço”. Já um cliente em Itália considera a pulseira de silicone “extremamente macia ao toque” e conta que não lhe causou qualquer irritação, nem durante a noite.

Chamadas e mensagens no pulso

Com microfone e altifalante integrados, o aparelho permite atender e fazer chamadas quando está ligado ao telemóvel, e mostra no ecrã as mensagens e as notificações das aplicações. É compatível com a maioria dos Android e com o iPhone. “Experimentei-o tanto em iOS como em Android e funcionou na perfeição”, escreve um comprador. O cliente italiano elogia o som, que descreve como “claro”, e diz que a voz é bem captada sem ser preciso levar o pulso à boca. Outra compradora refere que a ligação ao telemóvel foi feita em poucos minutos.

Sono, exercício e uma bateria que dura

De acordo com a marca, este equipamento regista os batimentos do coração, as horas de sono e os passos dados, e oferece mais de 120 modos de desporto, entre caminhada, corrida, ciclismo e ioga. Um cliente em França afirma que acompanha “bem” a sua atividade, o ritmo cardíaco e o sono, e que a bateria “dura muito”. A autonomia anunciada chega aos 7 dias, e uma compradora alemã confirma que aguenta “vários dias” sem carregar. Importa saber que resiste a salpicos e ao suor, mas não é indicado para natação nem para duches quentes.

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