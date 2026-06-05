37 euros? Este smartwatch elegante está com 72% de desconto
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Com um ecrã HD de 1,85 polegadas, chamadas Bluetooth e monitorização de saúde 24/7, este relógio inteligente em ouro rosa promete esgotar em poucas horas
Se está à procura de um relógio inteligente que combine elegância, tecnologia e um preço imbatível, esta oportunidade é para si. Este smartwatch da marca CASCHO está com um desconto flash de 72% na Amazon, fazendo o seu preço habitual de 132,14€ cair para uns incríveis 36,58€. Este modelo é uma das grandes novidades da plataforma no último mês e já alcançou uma média de 4,8 em 5 estrelas baseada nas primeiras avaliações.
O grande destaque deste modelo vai para o seu design requintado em ouro rosa e pelo facto de incluir duas braceletes diferentes na caixa, permitindo alternar o estilo conforme a ocasião — seja para o dia a dia, trabalho ou desporto.
Conectividade total e monitorização no seu pulso
Apesar do preço low-cost, este smartwatch não poupa nas funcionalidades tecnológicas e de saúde:
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Chamadas e assistente de voz: Graças ao microfone e altifalante integrados, pode fazer e responder a chamadas diretamente no relógio via Bluetooth. Além disso, conta com um assistente de inteligência artificial (IA) para comandos de voz rápidos.
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Notificações em tempo real: Mantenha-se sempre conectado recebendo alertas de mensagens do WhatsApp, Instagram, Facebook e SMS (apenas para leitura).
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Ecrã generoso e personalizável: Apresenta um ecrã tátil HD de 1,85 polegadas com cores vivas e disponibiliza mais de 200 mostradores modernos, permitindo até usar as suas próprias fotos como fundo.
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Controlo de saúde completo: Monitoriza o ritmo cardíaco, os níveis de oxigénio no sangue (SpO2) e os padrões de sono (profundo, leve e vigília). Inclui ainda deteção de stress e acompanhamento do ciclo menstrual.
Desporto e bateria para toda a semana:
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Mais de 120 modos desportivos: Desde caminhada, corrida e ciclismo até ioga ou natação, ele regista passos, calorias queimadas e distâncias, sincronizando tudo com a app Da Fit.
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Bateria de longa duração: A sua bateria de 450 mAh oferece até 7 dias de utilização normal e até 30 dias em modo de espera, contando com carregamento magnético rápido.
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Resistência à água IP68: Suporta perfeitamente o suor, dias de chuva e as lavagens de mãos diárias (não adequado para água salgada).
As avaliações de quem já comprou este aparelho na Amazon destacam o excelente equilíbrio entre utilidade e economia. Vários compradores deixam claro que o relógio "surpreendeu pela qualidade em relação ao preço", elogiando o ecrã amplo e luminoso, bem como o facto de as chamadas Bluetooth funcionarem sem qualquer problema. Outros utilizadores reforçam que o dispositivo é muito leve, confortável para usar o dia todo e extremamente fácil de sincronizar com o telemóvel, tornando-se uma opção fantástica tanto para monitorizar treinos como para oferecer como presente.
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