 Mais de 100 modos desportivos: este smartwatch passou de 99 para 30 euros

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Se há coisa que ninguém gosta é de andar constantemente à procura do carregador, e este smartwatch promete evitar esse problema durante semanas. O modelo da Tiksounds está atualmente em promoção na Amazon e destaca-se sobretudo pela bateria de 1000 mAh, que pode proporcionar até 20 dias de utilização.

O relógio tem um ecrã tátil HD de 1,83 polegadas e permite fazer e atender chamadas diretamente no pulso, através de Bluetooth. Também recebe notificações de aplicações como WhatsApp, Instagram e Facebook, para que seja possível acompanhar as mensagens sem ter de tirar o telemóvel do bolso.

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Uma bateria pensada para durar

A autonomia é uma das principais características deste modelo. Segundo o fabricante, a bateria de 1000 mAh permite chegar aos 20 dias de utilização em determinadas condições, enquanto em modo de espera de baixo consumo pode atingir até 85 dias.

O carregamento completo demora cerca de 3,5 horas. Na prática, isto significa que o utilizador não precisa de incluir o carregador na rotina diária, como acontece com alguns relógios inteligentes com autonomias mais curtas.

Chamadas diretamente no pulso

Outra das funções disponíveis é a possibilidade de fazer e atender chamadas através do próprio relógio. O smartwatch inclui microfone e altifalante, utilizando Bluetooth 5.4 para estabelecer a ligação ao smartphone.

Também é possível receber notificações de várias aplicações, incluindo WhatsApp, Instagram, Facebook e LinkedIn. É uma função particularmente útil para quem prefere consultar rapidamente uma mensagem ou uma chamada sem estar sempre a pegar no telemóvel.

Para quem gosta de acompanhar a atividade física

O smartwatch inclui 110 modos desportivos e permite acompanhar dados como passos e calorias gastas. O relógio tem ainda resistência à água com certificação IP68, embora o fabricante indique que esta proteção não é adequada para água quente ou salgada.

Além da vertente desportiva, o smartwatch disponibiliza funções relacionadas com o acompanhamento do sono e da frequência cardíaca. Para as mulheres, inclui ainda funcionalidades de acompanhamento do ciclo menstrual através da aplicação.

Um relógio que pode ser personalizado

O ecrã de 1,83 polegadas pode ser personalizado através de mais de 200 mostradores diferentes, permitindo escolher uma aparência mais simples ou mais desportiva.

O relógio é compatível com smartphones Android e iPhone e pode ser utilizado através da aplicação correspondente para consultar os diferentes dados recolhidos e ajustar algumas das suas funções.

Neste momento, o modelo está disponível na Amazon com uma promoção e ainda é possível aplicar um cupão de 15%, pelo que o preço final poderá ficar abaixo do valor apresentado inicialmente.

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