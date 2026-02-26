“A relação qualidade-preço é imbatível”: este smartwatch da Xiaomi está agora a 29 €

Este artigo pode conter links afiliados*

Os smartwatches fazem hoje parte da rotina de muitas pessoas. Contam passos, analisam o sono, mostram notificações e ajudam a acompanhar a atividade física sem que seja preciso pegar no telemóvel. E, ao contrário do que se possa pensar, não é necessário gastar muito para ter estas funcionalidades. O Xiaomi Redmi Watch é um exemplo disso: está disponível por 29 €, reunindo as funções essenciais num formato simples e acessível.

Com um ecrã de 2 polegadas, permite visualizar horas, mensagens e dados de treino com clareza. Entre as funcionalidades destacam-se a medição da frequência cardíaca, dos níveis de oxigénio no sangue e o acompanhamento de várias atividades desportivas. A autonomia é outro dos pontos frequentemente elogiados, podendo chegar a cerca de dois dias com uma utilização normal, segundo as avaliações de quem já o experimentou.

O relógio permite ainda atender chamadas via Bluetooth e personalizar o mostrador com mais de 200 opções disponíveis. É resistente à água, o que o torna adequado para treinos intensos ou utilização diária sem preocupações. A interface intuitiva facilita a navegação entre menus e dados, mesmo para quem utiliza um smartwatch pela primeira vez.

Atualmente disponível na Amazon por 29 €, o modelo soma mais de 18 mil avaliações e mantém uma média de 4,5 estrelas. Só no último mês ultrapassou as 3 mil compras, um indicador claro da procura. Para quem procura um relógio inteligente funcional, com boa autonomia e preço competitivo, este Xiaomi continua a destacar-se como uma das opções mais procuradas do momento.

