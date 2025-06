De 159 para 25 euros? Este relógio monitoriza a saúde, o exercício e até o sono

Este artigo pode conter links afiliados*

Este relógio tem uma bateria de 300 mAh, o que significa, na prática, que pode durar até 20 dias seguidos sem precisar de ser recarregado — e aguenta até 50 dias em espera. Uma utilizadora escreve nas avaliações da Amazon: “Carrego em 2 horas e só preciso de me lembrar novamente passado uma semana.” Ideal para quem odeia ficar sem bateria a meio do dia.

Design leve, pulseiras incluídas e resistente à água

Vem com duas pulseiras de silicone — fáceis de trocar —, um corpo fino e confortável no pulso e é resistente à água (IP68). Ou seja, pode usá-lo sem problemas no banho, na praia ou em dias de chuva. É discreto e unissexo, adaptando-se bem a qualquer estilo ou ocasião.

Recebe chamadas, mensagens e controla a música no pulso

Este smartwatch liga-se ao telemóvel por Bluetooth e permite ver chamadas, mensagens, notificações de apps como WhatsApp e Instagram, além de controlar a música à distância. Uma utilizadora confirma: “As notificações chegam sempre sem falhas. Até consigo mudar de música no Spotify pelo relógio.”

Mede o sono, batimentos cardíacos e oxigénio no sangue

Monitoriza o sono, o ritmo cardíaco e o nível de oxigénio no sangue — em tempo real. Também acompanha mais de 100 tipos de treino e regista tudo na app GloryFit. Um utilizador diz: “Durante caminhadas e treinos, os dados são bastante precisos, para este preço, não estava à espera.”

Com 4,4 estrelas de média, este relógio inteligente junta o essencial: bateria duradoura, funções úteis, conforto e resistência. E tudo isso por menos de 26 euros. Por este preço, é difícil encontrar melhor.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.