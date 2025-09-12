Facebook Instagram
Um relógio pensado para crianças. É assim o smartwatch que tranquiliza os pais

Encontrámos um relógio inteligente desenvolvido para os mais novos que está a conquistar avaliações muito positivas
IOL
Hoje às 09:53

Este artigo pode conter links afiliados*

Criança com smartwatch
Foto: Freepik
Esqueça o Dyson: este secador profissional é muito semelhante e custa seis vezes menos

O imoo Z1 é um smartwatch criado especialmente para crianças, combinando comunicação simples com funcionalidades de segurança que deixam os pais mais descansados. Permite video chamadas em alta definição, chamadas de voz, mensagens de texto e até localização precisa via GPS. Além disso, é resistente à água e inclui um modo escola, que silencia automaticamente o dispositivo durante as aulas para evitar distrações.

Uma forma fácil de estar sempre em contacto

Entre as funções mais elogiadas deste modelo estão as videochamadas. Um dos comentários refere: “A qualidade das videochamadas é excelente e a bateria dura muito tempo. O meu filho adora usá-lo e eu fico tranquilo sabendo sempre onde ele está.” Outro utilizador acrescenta que o relógio é “um ótimo presente, com funcionalidades muito boas, especialmente as videochamadas que funcionam perfeitamente.”

smartwatch criança

Segurança que faz a diferença

O relógio também conta com botão SOS e contactos de emergência. A localização através do Google Maps é apontada como bastante precisa. Como diz uma avaliação: “Posso sempre contactar o meu filho e saber onde ele está. A função modo escola é excelente para não haver distrações durante as aulas.”

Ainda que seja necessário inserir um cartão SIM para ativar as chamadas e a localização em tempo real, a configuração é bastante intuitiva e pode ser feita em poucos minutos. Depois de ligado, o relógio funciona de forma estável e sem complicações, garantindo que os pais conseguem acompanhar os filhos sempre que precisam.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

