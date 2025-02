"Não é necessário comprar outra marca mais cara": este smartwatch faz tudo está a 30€

Este artigo pode conter links afiliados*

Os smartwatches evoluíram tanto nos últimos anos que já não é preciso investir pequenas fortunas para ter acesso a funcionalidades premium. Com um ecrã grande de 1.91 polegadas, mais de 110 modos desportivos e monitorização completa de saúde, este relógio inteligente está agora com um desconto de 70%, custando apenas 30€. A prova do seu valor está nas avaliações dos compradores, que destacam as funcionalidades e a qualidade do produto a um preço que poucos acreditariam ser possível.

Uma bateria que não desilude

"Aguenta uma semana sem carregar" revela um comprador satisfeito com a autonomia do dispositivo. Esta durabilidade permite usar todas as funcionalidades sem preocupações com carregamentos constantes, incluindo a monitorização contínua do sono e da frequência cardíaca.

Design premium a um preço acessível

O smartwatch impressiona pelo acabamento premium, com um ecrã grande e um design elegante que não denuncia o seu preço acessível. "Tem uma qualidade surpreendente, com uma excelente qualidade de ecrã e acabamentos muito bons", partilha um utilizador satisfeito. A versão em preto, que apresenta o maior desconto, está a liderar as vendas, mas o modelo está também disponível em rosa, verde e azul.

Funcionalidades que surpreendem

Para além das funções básicas de um smartwatch, este modelo surpreende com extras inesperados. "Pode-se falar ao telefone ou ouvir música. Nunca tinha visto esta opção nestes relógios", partilha um utilizador. O dispositivo inclui ainda monitorização de oxigénio no sangue e análise do sono, bem como notificações de mensagens e chamadas diretamente no pulso.

Motivação para um estilo de vida mais ativo

"Comprei para a minha mãe que, por recomendação médica, deve caminhar todos os dias. Com este relógio mantém-se motivada para cumprir os seus objetivos", conta um utilizador, destacando como o dispositivo e a aplicação GloryFit ajudam a manter um estilo de vida mais ativo.

Com mais de 300 avaliações positivas e uma classificação média de 4.5 estrelas, este smartwatch prova que é possível ter tecnologia útil e fiável sem um investimento elevado, especialmente agora que a versão em preto está com 70% de desconto, a apenas 30€.

