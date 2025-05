Foi de 100 para 30 euros: este smartwatch faz tudo e conta com excelentes avaliações na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Anda a adiar a compra de um smartwatch porque acha que é um investimento demasiado alto? A verdade é que já existem modelos completos, bonitos e surpreendentemente acessíveis. É o caso do Poounur T80, um relógio inteligente que tem feito sucesso na Amazon graças às funcionalidades de topo, ao design moderno e a um preço difícil de ignorar.

Um acessório tech com estilo e funções de sobra

O Poounur T80 tem dado que falar — e não é por acaso.O ecrã HD de 1,95 polegadas é grande, nítido e fácil de ver mesmo ao sol. A bracelete ajustável está disponível em várias cores (o destaque vai sobretudo para a versão em rosa) e o design resistente à água (IP68) permite usá-lo sem preocupações — seja na praia, no ginásio ou nos dias de chuva.

Chamadas, mensagens e notificações no pulso

Sim, este relógio atende chamadas. E também permite fazê-las. Tudo graças à ligação Bluetooth que, uma vez feita ao telemóvel, mantém tudo sincronizado. Dá para receber notificações de apps como WhatsApp, Instagram ou Gmail sem tirar o telemóvel da mala ou do bolso. Uma avaliação confirma: "As notificações chegam rapidamente e a sincronização com o telemóvel é perfeita".

Carrega rápido e dura dias

Se há coisa que irrita, é estar sempre a carregar gadgets. Porém, com o Poounur T80 isso não acontece. Basta duas horas de carregamento para garantir até sete dias de uso. No modo de poupança de energia, pode durar até 20 dias. Como diz um utilizador: "Uso o relógio intensivamente e ainda assim dura quase uma semana inteira".

100 modos desportivos e monitorização avançada de saúde

Com mais de 100 modos desportivos e monitorização constante dos sinais vitais, este smartwatch é ideal para acompanhar os seus treinos e cuidar da sua saúde. Mede a frequência cardíaca, o sono e ainda envia lembretes para se manter ativo ao longo do dia. “O monitor cardíaco é muito preciso, o acompanhamento do sono funciona bem e os lembretes são muito úteis”, escreve um comprador nas avaliações da Amazon.

Pequenas funcionalidades que fazem diferença

Entre os extras que conquistam estão o controlo da música e da câmara, previsão do tempo, calculadora, lanterna, alarmes e exercícios de respiração. Como diz uma crítica: "A aplicação funciona perfeitamente e a ligação ao telemóvel é boa".

Com uma classificação média de 4,9 estrelas na Amazon, este smartwatch tem agradado a muitos utilizadores pela sua utilidade e facilidade de uso. Pode ser uma boa opção para quem procura um presente funcional e acessível. Por cerca de 30 euros, oferece muitas das funções de relógios mais caros, o que explica o feedback positivo de quem já o experimentou.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.