De 160 para 37 euros: este smartwatch está a ser a 'loucura' entre os homens (tem 5 estrelas)

Se há gadgets que nos surpreendem pela utilidade, há outros que nos conquistam pelo inesperado. É o caso deste smartwatch Atheewon — um relógio que parece saído de um filme futurista, mas que já está ao alcance de qualquer pessoa. O preço caiu a pique e está com um desconto de quase 80%.

À primeira vista, pode parecer apenas mais um relógio desportivo. Mas basta um clique para perceber que há muito mais por trás do ecrã de 1,39 polegadas: mais de 100 modos de desporto, chamadas via Bluetooth com som nítido, controlo por assistente de voz e notificações em tempo real das aplicações que usamos todos os dias. Tudo isto aliado a um design robusto, pensado para aventuras ao ar livre — resistente a quedas, à água e aos imprevistos do quotidiano.

O que impressiona verdadeiramente é a inteligência com que este dispositivo acompanha a saúde: monitoriza a frequência cardíaca, analisa o sono e fornece dados concretos para quem quer melhorar o seu bem-estar. “Quanto ao desempenho, a bateria é impressionante. Dura-me vários dias com uma utilização moderada, algo que valorizo bastante”, partilha um utilizador, que também destaca a fiabilidade das funções ligadas à saúde.

É igualmente um acessório prático. “Liga-se facilmente ao telemóvel, tem um bom som e é confortável de usar porque é fino e leve”, comenta outro. “Tem as 3 B: bom, bonito e barato.”

E, de facto, há quem tenha hesitado antes de o comprar por parecer demasiado bom para ser verdade. “Parecia incrível para este relógio. Mas as avaliações anteriores eram positivas, por isso decidi arriscar. Não podia estar mais satisfeito”, revela alguém que, tal como muitos outros, já não passa sem ele.

