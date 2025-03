"A relação qualidade-preço é imbatível". Este smartwatch é Xiaomi e está a 30 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Os smartwatches tornaram-se parte do dia a dia de muitas pessoas, ajudando nas tarefas mais simples às mais complexas. Contam os nossos passos, analisam a qualidade do sono, mostram as mensagens do telemóvel e até medem o nosso ritmo cardíaco - tudo isto sem precisarmos de tirar o telemóvel do bolso. Muitas pessoas pensam que para ter estas funcionalidades é preciso investir numa pequena fortuna, mas existem alternativas acessíveis. O Xiaomi Redmi é um bom exemplo disso, pois oferece as funcionalidades essenciais por apenas 30€, com um desconto atual de 17% na Amazon.

Este relógio inteligente da Xiaomi vem com um ecrã amplo de 2 polegadas que permite ver com clareza as notificações, horas e dados de atividade física. A autonomia da bateria é um dos pontos fortes mencionados pelos utilizadores, durando cerca de dois dias com uso normal. "O que mais gostei é que o material é muito bom, o design é bonito e a bateria dura quase dois dias completos", partilha um comprador satisfeito. Para quem pratica exercício físico regularmente, o relógio mede a frequência cardíaca, os níveis de oxigénio no sangue e rastreia diversas atividades desportivas, tudo isto numa interface fácil de utilizar.

Outro aspeto que agrada a quem já adquiriu este Xiaomi é a possibilidade de personalizar o ecrã, escolhendo entre mais de 200 opções diferentes. "Muito boa qualidade a um preço excelente", comenta outra utilizadora entusiasmada. O relógio também permite atender chamadas através da ligação Bluetooth, o que se revela particularmente útil durante a prática de exercício ou quando estamos com as mãos ocupadas. Este smartwatch é resistente à água, podendo ser usado durante os treinos mais intensos ou mesmo na piscina, sem preocupações.

