Atende chamadas, monitoriza a saúde e tem duas braceletes incluídas. Tudo por 50 euros

Os relógios inteligentes já fazem parte do quotidiano de muitos: ajudam a controlar a agenda, a monitorizar a saúde e até permitem atender chamadas sem tirar o telemóvel do bolso. Entre as opções mais procuradas na Amazon, o Popglory ganhou destaque, somando mais de 36.296 avaliações e uma classificação média de 4 estrelas. Com um preço acessível de 50,21€, reúne funções habitualmente reservadas a modelos mais caros. Uma cliente resume assim: “É bonito, rápido e funciona muito bem para o dia a dia.”

Design elegante e personalizável

Com um ecrã HD de 1,85 polegadas e resolução de 240 x 240 píxeis, o smartwatch oferece uma experiência visual clara e intuitiva. A bracelete em malha metálica dá-lhe um ar sofisticado, mas para maior versatilidade, a caixa inclui também uma pulseira em silicone. São ainda mais de 10 mil fundos disponíveis — ou a possibilidade de usar uma fotografia própria — para adaptar o relógio a cada ocasião.

Saúde e desporto sempre à vista

Este modelo integra monitorização contínua da frequência cardíaca, pressão arterial, oxigénio no sangue e análise da qualidade do sono. Para mulheres, oferece ainda lembretes do ciclo menstrual. No campo do desporto, inclui 25 modalidades como corrida, ciclismo, ténis, yoga ou futebol, registando passos, calorias e distância percorrida. Um utilizador confirma: “Para mim é perfeito, tem muitas opções.”

Chamadas e notificações no pulso

Além da vertente de saúde, o Popglory facilita a comunicação diária. Graças às chamadas Bluetooth, é possível atender e realizar chamadas diretamente no relógio. As notificações de mensagens, redes sociais e aplicações são mostradas no ecrã, e o assistente de voz integrado ajuda a gerir alarmes, lembretes e até listas de tarefas. Como sublinha um comentário: “Completo, elegante e funciona muito bem.”

Um investimento acessível

Na embalagem, além do relógio, vêm duas braceletes — uma metálica e outra em silicone —, o cabo de carregamento e o manual de instruções. A bateria garante uma autonomia prolongada, de acordo com vários clientes, e muitos destacam a relação qualidade-preço como a principal vantagem: “Qualidade-preço muito boa, várias funções.”

O resultado é um smartwatch versátil, capaz de acompanhar tanto treinos como rotinas profissionais, mantendo-se acessível e funcional. Não surpreende que, com milhares de avaliações positivas, este modelo seja já um dos favoritos de quem procura tecnologia útil, prática e elegante.

