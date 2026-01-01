Facebook Instagram
"Atendo chamadas no pulso e monitorizo tudo": este smartwatch faz mais do que parece e está a 30 euros

Este smartwatch atende chamadas, monitoriza a saúde e adapta-se a qualquer estilo

IOL
Hoje às 08:30

Este artigo pode conter links afiliados*

Já a pensar nas viagens do próximo ano? Esta mochila aprovada pela Ryanair custa apenas 19€ e é best-seller

Atender chamadas, monitorizar a saúde e ter duas braceletes incluídas por apenas 31€: o relógio Popglory oferece tudo isto, beneficiando de um desconto de 21% sobre o preço anterior de 40€. Com mais de 26 mil avaliações na Amazon e milhares de avaliações, este modelo conquistou utilizadoras que procuram estilo e funcionalidade num único dispositivo. Uma cliente confirma: “É bonito, rápido e funciona muito bem para o dia a dia.”

Design versátil e personalizável

O ecrã HD de 1,85 polegadas, com resolução de 240 x 240 píxeis, garante uma visualização clara e confortável. A bracelete metálica confere sofisticação, enquanto a pulseira em silicone permite maior versatilidade. São mais de 10 mil fundos de ecrã disponíveis, incluindo a opção de usar fotografias próprias, para adaptar o relógio a cada ocasião.

Saúde e desporto sempre à mão

O Popglory acompanha continuamente frequência cardíaca, pressão arterial, oxigénio no sangue e qualidade do sono, incluindo lembretes do ciclo menstrual. Para o desporto, suporta 25 modalidades, como corrida, yoga ou ciclismo, registando passos, calorias e distância percorrida. O resultado é um acompanhamento completo da rotina diária e dos treinos.

Comunicação simplificada

Além da vertente de saúde, permite atender chamadas bluetooth diretamente no relógio, receber notificações de mensagens e redes sociais e utilizar o assistente de voz para alarmes e lembretes. A embalagem inclui duas braceletes, carregador e manual, tornando o Popglory uma escolha prática, acessível e elegante, perfeita para quem procura tecnologia versátil no dia a dia.

Adquira aqui

relógio inteligente

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

