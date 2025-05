De 100€ para 30€: este smartwatch conta passos, monitoriza o sono e ainda atende chamadas

Este artigo pode conter links afiliados*

Relógio inteligente com 70% de desconto: De 100€ para apenas 30€, este smartwatch alia estilo moderno a funcionalidades completas, tornando a tecnologia acessível a todos.

De 100€ para apenas 30€, este smartwatch alia estilo moderno a funcionalidades completas, tornando a tecnologia acessível a todos. Funções que impressionam: Atende chamadas diretamente do pulso, recebe notificações em tempo real, monitoriza o sono, frequência cardíaca, pressão arterial e oxigénio no sangue. Inclui ainda mais de 110 modos desportivos.

Atende chamadas diretamente do pulso, recebe notificações em tempo real, monitoriza o sono, frequência cardíaca, pressão arterial e oxigénio no sangue. Inclui ainda mais de 110 modos desportivos. Bateria duradoura e resistência à água: Com autonomia até 7 dias e certificação IP68, é o parceiro ideal para todas as atividades — do trabalho ao treino, passando pelo descanso.

A ideia de ter um relógio inteligente que acompanha o seu ritmo de vida, regista o sono e até atende chamadas pode parecer um luxo reservado a modelos caros. Mas, por vezes, aparecem oportunidades que trocam as voltas ao mercado. É o caso deste smartwatch, atualmente a 30€ (antes 100€), com funcionalidades surpreendentes e design cuidado, que tem vindo a conquistar utilizadores — e com razão.

Com um ecrã tátil HD de 1,91” e funcionalidades completas, este modelo é uma das surpresas do momento. Compatível com Android e iOS, este modelo tem conectividade Bluetooth para chamadas e notificações, monitoriza a saúde com sensor de batimentos cardíacos, pressão arterial e oxigénio no sangue, regista o sono com detalhe e ainda inclui 110 modos desportivos, do yoga ao futebol.

Quem usa o relógio diariamente confirma: “Produto genial, recomendo! Os registos diários do sono são muito úteis”. A leitura do sono distingue fases leves e profundas e ajuda a perceber a qualidade do descanso ao longo da semana.

Outro ponto forte é a autonomia: “Já faz um mês que o uso de forma constante e a bateria é ótima”, diz um comprador. A carga dura vários dias e o relógio continua a funcionar de forma fluida, mesmo com uso intensivo. Além disso, permite atender chamadas diretamente no pulso: “Consegui atender chamadas sem ter que tirar o telemóvel do bolso”, comenta outro utilizador satisfeito.

Resistente à água com certificação IP68, este smartwatch pode ser usado na piscina ou durante o banho. E quem gosta de música vai gostar de saber que permite controlar as faixas diretamente do pulso, sem precisar pegar no telemóvel. “Ideal e bonito. Melhor característica: permite o controlo de música”, lê-se numa das avaliações. Além disto, recebe notificações de chamadas, mensagens e aplicações como WhatsApp, Facebook e Instagram, tudo com vibração discreta no pulso, sem perturbar.

Com uma média de 4,8 estrelas, este relógio inteligente tem sido descrito como uma compra “com qualidade muito boa e excelente relação preço-qualidade”. E por 30€, é difícil encontrar melhor.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.