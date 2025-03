De 100 para 30 euros: este smartwatch tem tudo o que precisa

Este artigo pode conter links afiliados*

Já imaginou poder acompanhar a sua saúde, receber notificações, atender chamadas e controlar o seu exercício físico sem ter de pagar centenas de euros por um smartwatch de marca? Este relógio inteligente multifuncional oferece todas estas funcionalidades por apenas 30,99€, após um desconto de 70% sobre o preço original. Com um ecrã táctil amplo de alta definição, permite-lhe fazer e receber chamadas diretamente do pulso, além de visualizar notificações de aplicações como Facebook, Instagram e WhatsApp instantaneamente.

A monitorização de saúde é outro ponto forte deste dispositivo. Equipado com sensores avançados, realiza um seguimento contínuo da frequência cardíaca, mede a saturação de oxigénio no sangue e acompanha a qualidade do seu sono. Para as mulheres, oferece ainda funcionalidades específicas como o controlo do ciclo menstrual, período de ovulação e período de segurança.

Para quem pratica exercício físico regularmente, este smartwatch oferece excelentes funcionalidades. Com mais de 110 modos desportivos (ciclismo, corrida, ioga, natação, entre outros), o relógio regista detalhadamente os passos, calorias queimadas, distância percorrida e horas ativas. "Pedi este relógio porque comecei as minhas aulas de ciclismo indoor. Adorei porque tem a opção para escolher o exercício que estou a realizar e, ao finalizar, dá-me as calorias gastas", partilha uma utilizadora satisfeita.

Resistente à água, este smartwatch pode ser usado em qualquer situação do dia-a-dia, incluindo debaixo de chuva ou enquanto lava as mãos. A bateria é outro destaque, com autonomia de 5-7 dias com uso normal e até 20 dias em modo de espera. "É um bom relógio, com tudo o que se espera dele e tudo o que necessito. Discreto e funcional. Não vejo o motivo de pagar mais por ter mais do que não necessito", resume um comprador entre as numerosas avaliações que atribuem a este dispositivo uma impressionante classificação média de 4,9 estrelas.

