Mais de 26 mil pessoas já escolheram este smartwatch de 33€ que atende chamadas e monitoriza o sono

Encontrámos o relógio inteligente que anda a fazer sucesso na Amazon e o preço ajuda a perceber porquê
Pilar Castelo Branco
Há 1h e 38min

Este artigo pode conter links afiliados*

Fotografia: Freepik

De 232€ para 101€! Este aspirador rivaliza com o Dyson em potência

Este modelo tem estado na lista dos mais procurados e percebe-se porquê: teve mais de 300 compras no último mês e já reúne mais de 26 mil avaliações, o que mostra bem a quantidade de pessoas que o usa diariamente para coisas muito práticas — receber notificações sem ter de pegar no telemóvel, acompanhar o sono, controlar a atividade física ou, simplesmente, ver as horas num ecrã grande e claro. Está agora a 33,31€, cerca de 33% abaixo do valor habitual.

Quem já o comprou refere várias vezes que é fácil de instalar e de perceber logo à primeira. Uma utilizadora resumiu a experiência dizendo que “funciona perfeitamente” e que ficou surpreendida com a versão que traz duas correias, sobretudo a dourada, que descreve como “lindíssima”. Outra pessoa destaca que o relógio “cumpre com todas as características indicadas” e que a qualidade é melhor do que esperava.

Há também quem o use para treinar corrida e sessões de CrossFit e diga que, pelo preço, faz exatamente aquilo que é preciso. O design recebe muitos elogios — discreto, leve e com várias cores disponíveis — e a possibilidade de personalizar o fundo é um dos detalhes mais mencionados. Como refere outra avaliação, as instruções são “claras e fáceis de seguir”, o que facilita a adaptação.

No geral, as opiniões apontam todas na mesma direção: um relógio inteligente que acompanha bem o dia a dia, seja para quem gosta de fazer exercício, para quem quer dormir melhor ou apenas para manter tudo organizado no pulso. Talvez por isso continue a ser um dos mais comprados na plataforma.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

