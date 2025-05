Nem Apple, nem Samsung. Este smartwatch faz tudo e o preço nem chega aos 25 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Já deu por si a fazer exercício e a pensar que precisava mesmo de um smartwatch para acompanhar o ritmo? A verdade é que não é preciso gastar muito para ter tudo o que faz falta. O eurGhy permite contar passos, medir o ritmo cardíaco, acompanhar o sono e até receber chamadas — tudo num relógio leve, confortável e fácil de usar. Tem um ecrã tátil grande e nítido, e vem com uma bracelete em silicone, ideal para usar todo o dia sem incómodos. Um utilizador resumiu bem: “elegante, leve, resistente, cómodo e fácil de usar”.

Conectividade e chamadas diretas

Este relógio permite efetuar e receber chamadas via Bluetooth, além de sincronizar notificações de mensagens e redes sociais. A compatibilidade com iOS e Android, juntamente com o controlo remoto de câmara e música, faz dele uma extensão prática do telemóvel. Vários utilizadores elogiam a sua facilidade de ligação e o desempenho em chamadas — “funciona na perfeição”, lê-se numa das avaliações.

Adquira o smartwatch aqui

Saúde e atividade monitorizadas em tempo real

O modelo vem equipado com sensores de ritmo cardíaco, pressão arterial, oxigénio no sangue (SpO2), monitorização de sono e mais de 100 modos desportivos. Um cliente destaca: “os sensores são muito precisos, adoro a vibração suave que não é demasiado barulhenta mas que é forte o suficiente para acordar.” Tudo isto aliado a um plano de treino personalizado acessível diretamente do pulso.

Autonomia surpreendente e interface intuitiva

Com até 8 dias de autonomia em uso normal e 30 em standby, o eurGhy elimina a preocupação com carregamentos frequentes. A carga completa demora apenas duas horas. A aplicação associada é descrita como simples e funcional, facilitando a configuração e o acesso aos dados de saúde e atividade. “Consigo carregá-lo perfeitamente apenas uma vez por semana e nunca me deixa na mão”, afirma um utilizador satisfeito.

Por 24,99€, este smartwatch surge como uma alternativa inesperadamente completa, acessível e bem construída, uma proposta que rivaliza com modelos muito mais caros.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.