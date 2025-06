Resistente à água, regista o sono e tem 110 modos desportivos. Este smartwatch passou de 100 para 30 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Ter um smartwatch com um design elegante e funcionalidades completas deixou de ser sinónimo de investimento elevado. Este modelo — que caiu de 100€ para 28,97€, com um desconto de 72% — combina um ecrã tátil de 1,91”, sensores de saúde, conectividade para chamadas e até controlo de música.

Com Bluetooth integrado, o relógio liga-se ao telemóvel para receber notificações e chamadas diretamente no pulso, sendo compatível tanto com Android como com iOS. A monitorização diária inclui frequência cardíaca, pressão arterial e níveis de oxigénio no sangue, com dados registados em tempo real. “Produto genial, recomendo! Os registos diários do sono são muito úteis”, comenta um utilizador, que destaca também a leitura detalhada das fases do sono.

A funcionalidade de análise do sono é uma das mais elogiadas: distingue as fases mais leves das mais profundas e ajuda a acompanhar a qualidade do descanso ao longo da semana. Tudo isto apresentado de forma clara e intuitiva no ecrã generoso.

Para quem pratica exercício, este smartwatch oferece 110 modos desportivos, desde atividades ao ar livre até treinos de interior como yoga ou bicicleta. A autonomia é outro dos pontos fortes: “Já faz um mês que o uso de forma constante e a bateria é ótima”, lê-se numa das mais de 200 avaliações que o relógio já recebeu, com média de 4,8 estrelas.

Adquira o smartwatch aqui

Além disso, é resistente à água, com certificação IP68, o que permite usá-lo durante o banho ou mesmo na piscina. E há detalhes que fazem diferença no quotidiano: controlo de música diretamente no pulso e vibração discreta para notificações de chamadas, mensagens e aplicações como WhatsApp, Instagram ou Facebook. “Consegui atender chamadas sem ter que tirar o telemóvel do bolso”, partilha outro comprador.

Com centenas de utilizadores já a deixarem comentários positivos, este smartwatch posiciona-se como uma alternativa eficaz e completa para quem procura funcionalidades práticas, sem abdicar de um bom design — e tudo isso por menos de 30 euros.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.