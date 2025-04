O preço deste smartwatch caiu de 200 para 37 euros. E tem nota máxima dos clientes na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Se há gadgets que nos surpreendem pela utilidade, há outros que nos conquistam pelo inesperado. É o caso deste smartwatch Atheewon — um relógio que parece saído de um filme futurista, mas que já está ao alcance de qualquer um, com uma redução de preço que desafia a lógica: de mais de 203,29 euros para uns modestos 37,45 euros.

À primeira vista, pode parecer só mais um relógio desportivo. Mas basta um clique para perceber que há muito mais por trás do ecrã de 1,39 polegadas: mais de 100 modos de desporto, chamadas via Bluetooth com som nítido, controlo por assistente de voz e notificações em tempo real das apps que usamos todos os dias. Tudo isto, embrulhado num design robusto, digno de aventuras ao ar livre — resistente a quedas, à água e aos imprevistos do dia a dia.

O que impressiona mesmo é a inteligência com que este pequeno dispositivo acompanha a nossa saúde: monitoriza a frequência cardíaca, analisa o sono e dá-nos dados reais para fazermos mudanças no nosso bem-estar. “Quanto ao desempenho, a bateria é impressionante. Dura-me vários dias com uma utilização moderada, algo que valorizo bastante”, partilha um utilizador, que ainda destaca a fiabilidade das funções de saúde.

É também um acessório com sentido prático. “Liga-se facilmente ao telemóvel, tem um bom som e é confortável de usar porque é fino e leve”, comenta outro. “Tem as 3 B: bom, bonito e barato.”

E, de facto, há quem tenha hesitado por parecer bom demais para ser verdade. “O preço parecia incrível para este relógio (desconto de 80%!). Mas as avaliações anteriores eram positivas, por isso decidi arriscar. Não podia estar mais satisfeito”, conta alguém que, como muitos, já não passa sem ele.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.