“Mede a pressão arterial e a qualidade do sono”: este smartwatch está a 20 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Se já pensou em experimentar um smartwatch, mas acha que são caros ou difíceis de usar, esta opção acessível pode ser uma boa surpresa. A verdade é que já existem modelos com funcionalidades completas por preços baixos e este é um bom exemplo.

Ecrã grande, leveza no pulso

O visor deste smartwatch tem um tamanho confortável e boa definição, com vários níveis de brilho. É possível personalizar o ecrã com diferentes estilos e há mais de 200 opções disponíveis. O relógio é leve, adapta-se bem ao pulso e liga-se facilmente à aplicação do telemóvel.

Adquira o smartwatch aqui

Acompanhamento da saúde ao longo do dia (e da noite)

Este modelo permite monitorizar o sono (com análise das fases), a pressão arterial, o nível de oxigénio no sangue e a frequência cardíaca ao longo do dia. Os dados ficam registados e podem ser consultados na aplicação. Também tem opção de acompanhar o ciclo menstrual.

Ideal para quem faz exercício (ou quer começar)

Com 120 modos desportivos, é possível registar caminhadas, corridas, treinos de ginásio e até natação — o relógio é resistente à água. Também mede passos, calorias gastas e distância percorrida. Uma forma simples de manter a motivação e perceber a evolução ao longo do tempo.

Chamadas, notificações e mais

Além das funções de saúde e desporto, este relógio permite atender chamadas via Bluetooth, receber mensagens e controlar a música e a câmara do telemóvel. A bateria pode durar até 15 dias com uma só carga e o carregamento demora cerca de duas horas.

Com uma média de 4,2 estrelas nas avaliações, é descrito como funcional, intuitivo e com boa relação qualidade/preço. E, por pouco mais de 20 euros, não é preciso gastar muito para ter um relógio inteligente com tudo o que é essencial.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.