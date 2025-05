O aspirador sem fios que está a fazer esquecer o Dyson (e custa metade)

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem vive com animais, crianças ou apenas um amor pela casa impecável sabe bem: o sonho de ter um Dyson está lá, até o orçamento lembrar que não é para todos. Mas, às vezes, surgem alternativas que nos fazem repensar tudo. O SMOTURE VAC02 é uma dessas opções inesperadas. Com potência de sobra, autonomia generosa e um design que nada fica a dever aos modelos topo de gama, está a conquistar cada vez mais fãs. “Melhor que o meu Dyson”, diz uma cliente. E a melhor parte? Está disponível por menos de 200 euros na Amazon.

Potência que impressiona

Com um motor de 550W e sucção de 45 KPA, este aspirador não brinca em serviço. Seja pó, migalhas, pelos ou aquela areia que nunca mais sai do tapete da entrada, o SMOTURE VAC02 dá conta do recado — e sem barulho excessivo. “É surpreendentemente poderoso e silencioso”, garante uma das avaliações com cinco estrelas. A escova com luz LED verde ilumina até os cantos mais escuros, e o modo automático ajusta a potência conforme o tipo de piso, poupando bateria e esforço.

Adquira o aspirador aqui

Autonomia real

A promessa de 60 minutos de funcionamento não é exagerada — e há quem diga que dura até mais. A bateria é removível e pode ser trocada facilmente, o que prolonga a vida útil do aparelho. “Aguenta vários ciclos de carga e continua com ótimo desempenho”, escreve um utilizador satisfeito. Além disso, o suporte de parede permite carregar o aspirador com toda a conveniência e sem ocupar espaço.

Mais do que um aspirador

O design vertical deste modelo transforma-se num aspirador de mão em segundos, ideal para o carro ou o sofá. O ecrã tátil LED mostra o estado da bateria e o nível de sucção com um simples toque, e ainda há um difusor de fragrância integrado para deixar a casa limpa e cheirosa. O sistema de filtragem HEPA captura até 99,99% das bactérias, perfeito para quem sofre de alergias. Como resume um cliente: “Não deixa nada para trás, tem potência, luz e um desempenho surpreendente. Só lamento não o ter comprado mais cedo.”

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.