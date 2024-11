Não consegue evitar comer de noite? Minimize os estragos ao optar por estes alimentos

Quem nunca se deparou com aquela vontade irresistível de petiscar no sofá depois do jantar? É um cenário familiar para muitos de nós: o ponteiro do relógio aproxima-se da meia-noite e, de repente, a fome bate à porta. Sabemos bem que não é o momento ideal para uma refeição, mas às vezes o desejo é mais forte do que a razão.

O problema? Quando o cansaço do dia se acumula, é tentador ceder aos snacks menos saudáveis que temos à mão. Aquele pacote de batatas fritas ou aquela tablete de chocolate parecem gritar o nosso nome... Mas, calma! Não precisa de sabotar a sua saúde só porque a fome apareceu fora de horas.

Na galeria acima pode verificar uma lista de snacks, elaborada pelo Stars Insider para o IOL, que não só vai satisfazer os seus desejos noturnos, como também são saudáveis: falamos de alternativas deliciosas e nutritivas que pode saborear sem culpa quando a fome apertar a horas impróprias.