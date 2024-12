Estes são os snacks ideais para fortalecer os músculos e acabar com a sensação de fome

No dia a dia, devido ao trabalho ou por estarmos muito ocupados, podemos passar algumas horas sem comer por esquecimento ou por não haver tempo. O que muitos não sabem é que os snacks com proteína a meio da manhã ou a meio da tarde são essenciais para o bom funcionamento do metabolismo do nosso corpo.

A proteína é um dos nutrientes mais essenciais para o nosso corpo. Este nutriente desempenha um papel fundamental no desenvolvimento dos músculos e ossos, e no funcionamento adequado de todos os órgãos.

Segundo um artigo de nutrição, Harvard Health Publishing, garante que a proteína é crucial em todas as faixas etárias. Durante a juventude, é fundamental para o crescimento e desenvolvimento. Ao longo da vida, ajuda a reparar células e tecidos. Com o envelhecimento, uma alimentação rica em proteínas e o exercício regular são cruciais para combater a sarcopenia, a perda natural de massa e força muscular.

De acordo com o artigo da Harvard Health Publishing, a ingestão diária recomendada (RDA) de proteína é de 0,8 gramas por quilograma de peso corporal, ou cerca de 0,36 gramas por libra. Para calcular a quantidade necessária, basta multiplicar o seu peso em quilogramas por 0,36. No entanto, as necessidades podem variar dependendo de fatores como idade, nível de atividade física e condições específicas, como gravidez ou amamentação.

Estudos indicam que o corpo consegue processar entre 20 e 40 gramas de proteína, por isso é aconselhável distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia, incluindo-a em cada refeição e optando por snacks que forneçam pelo menos 5 gramas de proteína.

Snacks ricos em proteína: sugestões práticas

Snacks salgados

Grão-de-bico: Meia chávena fornece 7 g de proteína. Experimente assá-lo com azeite, sal e especiarias a 180°C por 45 minutos.

Meia chávena fornece 7 g de proteína. Experimente assá-lo com azeite, sal e especiarias a 180°C por 45 minutos. Carne seca: 28 g oferecem 10-12 g de proteína. Prefira opções com menos sódio.

28 g oferecem 10-12 g de proteína. Prefira opções com menos sódio. Queijo: Um pedaço de queijo tem 5-7 g de proteína.

Um pedaço de queijo tem 5-7 g de proteína. Frutos secos: Amendoins, amêndoas e pistáchios são os mais proteicos, com 6-7 g por 28 g.

Amendoins, amêndoas e pistáchios são os mais proteicos, com 6-7 g por 28 g. Edamame: Uma chávena contém 18 g de proteína e todos os aminoácidos essenciais.

Uma chávena contém 18 g de proteína e todos os aminoácidos essenciais. Atum: 85 g (meia lata) têm 25,5 g de proteína. Faça uma pasta com iogurte grego e especiarias.

85 g (meia lata) têm 25,5 g de proteína. Faça uma pasta com iogurte grego e especiarias. Ovos: Um ovo cozido fornece 6,3 g de proteína. Combine com um molho de iogurte e caril.

Snacks doces