Snack para quem tem mais de 40 anos: tem colagénio, ajuda a perder peso e é anti-envelhecimento

Por mais boa forma que tenha, a partir dos 40 anos os cuidados com o seu corpo devem ser redobrados. E nós descobrimos uma receita no jornal espanhol El Cronista que nos parece perfeita para esta fase da vida: trata-se de um snack saudável, feito com apenas quatro ingredientes, que contribui para a perda de peso e ajuda a manter a pele jovem e radiante.

Este petisco prático é uma forma saborosa de adicionar nutrientes essenciais à dieta, incluindo o colagénio, conhecido pelos seus benefícios para a pele e articulações. Feito à base de gelatina de chá verde enriquecida com colagénio, adapta-se a qualquer estilo de vida, graças ao seu baixo teor calórico e ao elevado valor nutricional. O chá verde é rico em antioxidantes e pode ajudar a acelerar o metabolismo, enquanto o colagénio desempenha um papel vital na manutenção da elasticidade da pele e da saúde das articulações.

Este alimento é ideal para incluir entre refeições, proporcionando saciedade e benefícios estéticos ao mesmo tempo.

Ingredientes necessários

3 chávenas de água

4 colheres de sopa de gelatina sem sabor

4 saquetas de chá verde

Mel a gosto (opcional)

Modo de preparação