Foto: Pexels
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Cuidado com esta mensagem do SNS: é burla e já fez várias vítimas em Portugal
Mafalda Mourão
Hoje às 11:33

O SNS 24 alerta para SMS falsas que pedem pagamentos e encaminham para sites fraudulentos. Saiba como reconhecer a fraude e como deve proteger-se

Há um novo alerta para quem recebe mensagens em nome do SNS 24. Estão a circular SMS falsas que simulam comunicações do Serviço Nacional de Saúde e encaminham os destinatários para sites fraudulentos onde são pedidos pagamentos.

O alerta foi divulgado pelo próprio SNS 24 nas redes sociais, que deixa um aviso claro: o SNS 24 nunca envia pedidos de pagamento. A informação e os serviços do SNS 24 estão disponíveis gratuitamente através dos canais oficiais.

SMS fala em pagamentos em atraso e pode encaminhar para um site falso

No alerta divulgado pelo SNS 24 é possível ver exemplos de mensagens que tentam criar um sentido de urgência. Uma delas refere um alegado “pagamento em dívida” de 67 euros, enquanto outra apresenta uma suposta fatura e indica um prazo para efetuar o pagamento.

O objetivo é levar o destinatário a clicar no link disponibilizado na mensagem e entrar num site que tenta passar pelo portal oficial.

A SPMS já tinha alertado, em março, para campanhas semelhantes, nas quais eram utilizadas páginas muito idênticas ao Portal SNS 24 para solicitar pagamentos indevidos.

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Há uma regra simples que deve memorizar

O SNS 24 não envia SMS a pedir pagamentos. Por isso, se receber uma mensagem deste género, não clique no link, não efetue qualquer pagamento e não introduza dados pessoais ou bancários.

Em agosto, o Ministério da Saúde alertou também para mensagens falsas que mencionavam multas ou valores em atraso e que podiam encaminhar os utilizadores para páginas destinadas à recolha de dados bancários.

Como confirmar se está perante uma mensagem verdadeira?

O SNS 24 recomenda que os utilizadores verifiquem cuidadosamente o endereço para onde são encaminhados.

O endereço oficial do Portal SNS 24 é sns24.gov.pt. Um domínio diferente, mesmo que tenha um nome muito semelhante ou utilize elementos gráficos do SNS 24, deve levantar suspeitas.

Em caso de dúvida, não deve utilizar o link recebido por SMS. Deve procurar diretamente os canais oficiais do SNS 24.

Quais são os canais oficiais?

De acordo com o alerta divulgado pelo SNS 24, a informação e os serviços estão disponíveis através de:

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  • Portal SNS 24: sns24.gov.pt

  • Linha SNS 24: 808 24 24 24

  • App SNS 24

  • Balcões SNS 24

A linha oficial é o 808 24 24 24, número indicado pelo próprio SNS 24.

Recebeu uma destas mensagens? Saiba o que fazer

A recomendação é simples: Não clique. Não pague. Não forneça dados pessoais ou bancários.

Se já abriu o link, não introduza qualquer informação adicional. Caso tenha fornecido dados pessoais ou bancários, deverá tomar medidas de segurança adequadas e contactar a entidade bancária, se aplicável.

O SNS 24 indica ainda que, perante dúvidas relacionadas com estas mensagens, pode ser contactado através dos canais oficiais ou através do endereço csirt@spms.min-saude.pt, indicado pela SPMS para situações relacionadas com cibersegurança.

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