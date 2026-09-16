Cuidado com esta mensagem do SNS: é burla e já fez várias vítimas em Portugal

Há um novo alerta para quem recebe mensagens em nome do SNS 24. Estão a circular SMS falsas que simulam comunicações do Serviço Nacional de Saúde e encaminham os destinatários para sites fraudulentos onde são pedidos pagamentos.

O alerta foi divulgado pelo próprio SNS 24 nas redes sociais, que deixa um aviso claro: o SNS 24 nunca envia pedidos de pagamento. A informação e os serviços do SNS 24 estão disponíveis gratuitamente através dos canais oficiais.

SMS fala em pagamentos em atraso e pode encaminhar para um site falso

No alerta divulgado pelo SNS 24 é possível ver exemplos de mensagens que tentam criar um sentido de urgência. Uma delas refere um alegado “pagamento em dívida” de 67 euros, enquanto outra apresenta uma suposta fatura e indica um prazo para efetuar o pagamento.

O objetivo é levar o destinatário a clicar no link disponibilizado na mensagem e entrar num site que tenta passar pelo portal oficial.

A SPMS já tinha alertado, em março, para campanhas semelhantes, nas quais eram utilizadas páginas muito idênticas ao Portal SNS 24 para solicitar pagamentos indevidos.

Há uma regra simples que deve memorizar

O SNS 24 não envia SMS a pedir pagamentos. Por isso, se receber uma mensagem deste género, não clique no link, não efetue qualquer pagamento e não introduza dados pessoais ou bancários.

Em agosto, o Ministério da Saúde alertou também para mensagens falsas que mencionavam multas ou valores em atraso e que podiam encaminhar os utilizadores para páginas destinadas à recolha de dados bancários.

Como confirmar se está perante uma mensagem verdadeira?

O SNS 24 recomenda que os utilizadores verifiquem cuidadosamente o endereço para onde são encaminhados.

O endereço oficial do Portal SNS 24 é sns24.gov.pt. Um domínio diferente, mesmo que tenha um nome muito semelhante ou utilize elementos gráficos do SNS 24, deve levantar suspeitas.

Em caso de dúvida, não deve utilizar o link recebido por SMS. Deve procurar diretamente os canais oficiais do SNS 24.

Quais são os canais oficiais?

De acordo com o alerta divulgado pelo SNS 24, a informação e os serviços estão disponíveis através de:

Portal SNS 24: sns24.gov.pt

Linha SNS 24: 808 24 24 24

App SNS 24

Balcões SNS 24

A linha oficial é o 808 24 24 24, número indicado pelo próprio SNS 24.

Recebeu uma destas mensagens? Saiba o que fazer

A recomendação é simples: Não clique. Não pague. Não forneça dados pessoais ou bancários.

Se já abriu o link, não introduza qualquer informação adicional. Caso tenha fornecido dados pessoais ou bancários, deverá tomar medidas de segurança adequadas e contactar a entidade bancária, se aplicável.

O SNS 24 indica ainda que, perante dúvidas relacionadas com estas mensagens, pode ser contactado através dos canais oficiais ou através do endereço csirt@spms.min-saude.pt, indicado pela SPMS para situações relacionadas com cibersegurança.