Bolo Vulcão de Dois Chocolates: a sobremesa perfeita para jantares especiais

Esta é a receita de bolo de bolacha tradicional mais fácil e rápida

Começa a época em que se ingere mais chocolate, de preferência que seja de qualidade! Esta receita é muito fácil e rápida! Estes bolinhos são uma perdição, como logo vários, ainda quentes! À primeira colherada liberta-se o creme no interior. Também podem acompanhar com gelado.



Vulcão de Dois Chocolates

Ingredientes:

3 ovos

3 gemas

100 g de manteiga sem sal

100 g de açúcar

75 g de chocolate de leite de culinária

75 g de chocolate negro de culinária

70 g de farinha de trigo com fermento

1/2 colher de sobremesa de essência ou pasta de baunilha

Untar formas de queques com manteiga e polvilhar com farinha. Pré-aquecer o forno a 200 ºC.

Derreter o chocolate com a manteiga no micro-ondas. Bater os ovos e as gemas com o açúcar até ficar um creme fofo e esbranquiçado. Adicionar o chocolate com a manteiga e a baunilha, bater novamente. Misturar a farinha peneirada. Verter nas forminhas. Vai ao forno durante7 minutos. Deixar arrefecer uns minutos e desenformar. Servir com frutos vermelhos e gelado.