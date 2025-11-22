Facebook Instagram
Receitas

Bolo Vulcão de Dois Chocolates: a sobremesa perfeita para jantares especiais

Uma sobremesa sofisticada que combina chocolate de leite e negro, com um centro cremoso e derretido que vai conquistar todos à mesa

Mafalda Agante
Hoje às 10:45
Vulcão de Dois Chocolates por Mafalda Agante
Vulcão de Dois Chocolates por Mafalda Agante

Foto: Mafalda Agante

Esta é a receita de bolo de bolacha tradicional mais fácil e rápida

Começa a época em que se ingere mais chocolate, de preferência que seja de qualidade! Esta receita é muito fácil e rápida! Estes bolinhos são uma perdição, como logo vários, ainda quentes! À primeira colherada liberta-se o creme no interior. Também podem acompanhar com gelado.


Vulcão de Dois Chocolates 

Ingredientes:

3 ovos

3 gemas 
100 g de manteiga sem sal
100 g de açúcar
75 g de chocolate de leite de culinária
75 g de chocolate negro de culinária
70 g de farinha de trigo com fermento
1/2 colher de sobremesa de essência ou pasta de baunilha 

Untar formas de queques com manteiga e polvilhar com farinha. Pré-aquecer o forno a 200 ºC.

Derreter o chocolate com a manteiga no micro-ondas. Bater os ovos e as gemas com o açúcar até ficar um creme fofo e esbranquiçado. Adicionar o chocolate com a manteiga e a baunilha, bater novamente. Misturar a farinha peneirada. Verter nas forminhas. Vai ao forno durante7 minutos. Deixar arrefecer uns minutos e desenformar. Servir com frutos vermelhos e gelado.

 

RELACIONADOS
Esta é a receita de bolo de bolacha tradicional mais fácil e rápida
Aproveite as maçãs que tem em casa com esta sobremesa sem açúcar
Já provou bolo de groselha com cobertura de chocolate branco? Vai querer repetir esta receita
Cheesecake de bolacha maria: a receita simples que nos leva numa doce viagem à infância
Mais Vistos
00:01:25
Secret Story
Sinal de consentimento deixa a casa em fúria: «Não têm respeito por ninguém!»
tvi
00:01:59
Secret Story
Fechado no quarto, Pedro Jorge e Marisa trocam beijos e declarações de amor
tvi
00:04:28
Secret Story
Num frente a frente intenso, Bruna passa-se com Fábio por causa do que faz à noite com Liliana: «Não têm respeito»
tvi
00:05:25
Secret Story
Pedro Jorge faz cena de ciúmes por causa de Fábio: «Vejo tudo, não sou parvo»
tvi
Destaques IOL
Duche
Dermatologistas alertam: guardar isto no duche pode causar infecções na pele
Perlim
Prepare-se para viver o Natal como nunca: Perlim volta a abrir daqui a dias
Receitas rápidas
Sem ideias para o jantar? Esta receita com trufa parece de restaurante mas sai do congelador
Emagrecer
Nutricionista garante: com estes três hábitos é possível perder 4 kg em duas semanas
Mais Lidas
Francesinha
“A melhor que já comi”: a francesinha que conquista portugueses e turistas está neste café
versa
Dois às 10
Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México
tvi
Dois às 10
Rute Cardoso dá lição de vida: viúva de Diogo Jota partilha mais uma conquista do seu dia-a-dia
tvi
Vinho
2 vinhos portugueses distinguidos entre os 100 melhores do mundo
versa
Dois às 10
Tenha uma cozinha de sonho: comece por deitar fora estas 8 coisas
tvi
Taça Portugal
Taça de Portugal: jogos, resultados e apurados para os oitavos
maisfutebol