Sobremesas fáceis e rápidas para fazer para o Ano Novo

A sobremesa é o grande final de qualquer refeição especial, e na passagem de ano não é diferente. Para finalizar o jantar com um toque especial, aposte em sobremesas fáceis e rápidas.

Para receitas que possam ser preparadas com antecedência, opte por sobresemas frescas e leves como mousses, tartes, pudim de ovos ou cheesecake. Assim, poupa mais tempo para aproveitar o tempo com amigos e família.

Não perca tempo e percorra a galeria acima para encontrar as melhores ideias para celebrar o Ano Novo com as receitas de Fábio Belo e Mafalda Agante.