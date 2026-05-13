Sobremesa para dias de calor? Este bolo de iogurte de manga e baunilha é a receita ideal
Mafalda Agante
Há 1h e 38min
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Dias quentes pedem esta sobremesa fresca de manga, baunilha e limão
Ingredientes
Bolo
- 3 ovos
- 1 gema
- 290 g de açúcar
- 250 g de farinha de trigo com fermento
- 80 g manteiga sem sal amolecida
- Sumo de 1 limão
- 1 iogurte cremoso de baunilha
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 colher de sobremesa de essência de baunilha bio
Glacé
- Sumo de 1 limão
- 150 g de açúcar em pó
Preparação
- Pré-aquecer o forno a 175º C.
- Bolo: bater os ovos com a gema e o açúcar. Juntar a manteiga, continuando a bater. Adicionar o sumo de limão, a essência de baunilha e o iogurte. Misturar a farinha e o fermento até ficar uma massa homogénea. Verter na forma e levar ao forno durante 30 minutos. Deixar arrefecer e desenformar.
- Glacé: misturar o sumo de limão com o açúcar em pó e aplicar no bolo.
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