Bolo de cereja e limão: um casamento de sabores perfeito

Se há ingrediente ao qual não consigo resistir: é o limão! Já tinha saudades de um bolo com este sabor! Não sei se recomende que acompanhem este bolo com uma bola de gelado ou com chantilly, ou ambos.

Vai precisar de:

4 ovos

300 g de açúcar

270 g de farinha de trigo com fermento

200 ml de natas

100 g de cerejas picadas (sem caroço)

50 g de manteiga amolecida

Raspa de 1 limão

Glacé:

150 g de açúcar em pó

3 colheres de sopa de sumo de limão

Preparação do bolo:

Untar uma forma bundt com manteiga e polvilhar com farinha de trigo. Pré-aquecer o forno a 175º C.

Bater os ovos com a manteiga e o açúcar até ficar um creme fofo. Juntar a raspa de limão. Misturar as natas e as cerejas picadas. Envolver a farinha. Verter a massa na forma e levar ao forno durante 35 a 40 minutos.

Deixar arrefecer e desenformar.



Glacé: misturar muito bem os ingredientes e verter no bolo.