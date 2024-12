Receita de bolo de Cenoura, abóbora e maçã (sem açúcar refinado). Uma delícia!

Este bolo fofinho e com uma consistência húmida apresenta um casamento de sabores perfeito para esta altura do ano! Não gostam de comer frutas e legumes? Aposto que neste bolo vão adorar! E tem a vantagem de não levar açúcar refinado.

Ingredientes:

4 ovos

260 g de açúcar de cana ou açúcar de coco

250 g de farinha de trigo

100 g de manteiga

1 maçã

2 cenouras

150 g de abóbora

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sobremesa de canela em pó

Modo de preparação:

Untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado. Pré-aquecer o forno a 175º C. Num picador, colocar a maçã descascada e descaroçada, a cenoura descascada e a abóbora descascada e sem sementes. Triturar e reservar o puré. Bater os ovos com o açúcar até ficar um creme fofo. Juntar a manteiga amolecida e bater. Adicionar o puré, a canela e o mel, bater novamente. Misturar a farinha e o fermento. Verter na forma e levar ao forno durante 35 minutos. Deixar arrefecer e desenformar. Pincelar com mel e polvilhar com canela em pó.