Esta queijada fofa e deliciosa é rápida de se preparar e vai surpreender todos

Haverá algo melhor do que um doce caseiro para se comer ao lanche no fim de semana? A proposta que trazemos hoje é uma queijada em forma de bolo.

Esta receita de queijada fofa foi partilhada por Paulo Rocha, um pasteleiro que conta com mais de 380 mil seguidores no TikTok, e destaca-se pela sua textura suave e cremosa.

Combina o sabor doce do milho com a riqueza do queijo e do coco, proporcionando uma experiência deliciosa. Além disso, é extremamente fácil de preparar, necessitando apenas de um liquidificador

Ingredientes:

750 ml de leite

350 g de açúcar

3 ovos

2 colheres de sopa de manteiga

175 g de farinha de milho (fubá)

75 g de farinha de trigo

75 g de queijo mozzarella ralado

50 g de coco ralado

2 colheres de sopa de milho cozido

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento em pó

Preparação:

Começamos por colocar no liquidificador o leite, o açúcar, os ovos, a manteiga, a farinha de milho, a farinha de trigo, o queijo ralado, o coco ralado e o milho cozido. Tapamos o liquidificador e deixamos misturar na velocidade máxima durante 2 minutos.

De seguida, adicionamos uma pitada de sal e o fermento em pó, deixando misturar por mais um minuto. Vertemos a mistura numa forma forrada com papel vegetal e levamos ao forno pré-aquecido a 200 graus durante 30 minutos.

Para desenformar, basta puxar pelo papel vegetal. Cortamos em pedaços quadrados e o nosso bolo está pronto a servir. Segundo Paulo Rocha, esta receita é muito conhecida no Brasil como "Bolo de Fubá Cremoso".

Veja o vídeo do pasteleiro Paulo Rocha: