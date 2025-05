Pudim flan com 3 ingredientes: a receita em vídeo que conquistou pela rapidez

Uma sobremesa clássica, simples e deliciosa que se prepara com poucos ingredientes e resulta sempre bem. Ideal para surpreender num jantar com amigos ou até mesmo para a família.

A cozinheira, Las Recetas de MJ, partilhou a sua receita deliciosa no youtube e é super fácil de se fazer:

Ingredientes:

4 ovos tamanho L

370 g de leite condensado

300 ml de leite

Para o caramelo:

150 g de açúcar

2 colheres de sopa de água

Modo de preparação:

1- Coloque o açúcar e a água numa frigideira ou pequeno tacho e leve ao lume brando.

2- Numa taça grande, bata os ovos com o leite condensado até a mistura ficar uniforme. Acrescente o leite aos poucos e mexa bem até obter um creme liso.

3- Deixe cozinhar o caramelo e mexa até o açúcar começar a caramelizar e ganhar um tom dourado. Assim que atingir a cor desejada, retire do lume.

4- Verta o caramelo ainda quente para uma forma de pudim e espalhe bem pelo fundo e pelas laterais, inclinando a forma com cuidado.

5- Deite o preparado na forma, sobre o caramelo. Coloque a forma dentro de um tabuleiro com água (banho-maria) e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C durante cerca de 45 minutos.

6- Retire do forno, deixe arrefecer completamente e leve ao frigorífico durante algumas horas. No momento de servir, desenforme com cuidado e coloque num prato.