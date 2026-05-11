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Sobremesa de frutos vermelhos
Sobremesa de frutos vermelhos

Receita de sobremesa rápida para quem não sabe cozinhar: uma delícia
IOL
Há 1h e 4min
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Esta é a receita de sobremesa rápida e deliciosa para salvar uma sobremesa de emergência

Chama-se Delícia de Frutos Vermelhos e trata-se de uma receita que nos foi trazida pelo Auchan. É muito fácil de fazer, rápida e, como refere a marca, é a combinação perfeita entre a frescura da fruta e a cremosidade do queijo.

As quantidades referidas servem para uma sobremesa de tamanho familiar que rende 8 doses por apenas 1,72€ por dose, refere ainda a insígnia de supermercados. Veja no vídeo abaixo como fazer:

Ingredientes

Para a calda:

  • 300g de frutos vermelhos congelados;
  • 100g de açúcar;
  • 1/2 chávena de água.
  • Para o creme e montagem:
  • 400g de queijo creme;
  • 400ml de iogurte grego açucarado com mascavado;
  • 120g de palitos de champanhe;
  • 350g de morangos;
  • 250g de framboesas;
  • 125g de mirtilos.

Preparação:

  • Para preparar a calda de frutos vermelhos, coloque todos os ingredientes da calda numa panela e leve a lume brando, deixando ferver cerca de 10 a 15 minutos. Deixe arrefecer e reserve;
  • Para o creme branco, bata bem o queijo creme com o iogurte grego numa taça, com a ajuda de uma batedeira;
  • Numa travessa alta, coloca uma camada de palitos de champanhe e rega com metade da calda de frutos vermelhos;
  • Espalhe alguns morangos, framboesas e mirtilos e cobre com metade do creme branco;
  • Repita as camadas mais uma vez (palitos, calda, fruta e creme);
  • Leve ao frio por 4 a 5 horas (ou, preferencialmente, de um dia para o outro);
  • Sirva bem fresco e finaliza com alguns frutos vermelhos por cima.
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