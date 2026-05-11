Receita de sobremesa rápida para quem não sabe cozinhar: uma delícia

Chama-se Delícia de Frutos Vermelhos e trata-se de uma receita que nos foi trazida pelo Auchan. É muito fácil de fazer, rápida e, como refere a marca, é a combinação perfeita entre a frescura da fruta e a cremosidade do queijo.
As quantidades referidas servem para uma sobremesa de tamanho familiar que rende 8 doses por apenas 1,72€ por dose, refere ainda a insígnia de supermercados. Veja no vídeo abaixo como fazer:
Ingredientes
Para a calda:
- 300g de frutos vermelhos congelados;
- 100g de açúcar;
- 1/2 chávena de água.
- Para o creme e montagem:
- 400g de queijo creme;
- 400ml de iogurte grego açucarado com mascavado;
- 120g de palitos de champanhe;
- 350g de morangos;
- 250g de framboesas;
- 125g de mirtilos.
Preparação:
- Para preparar a calda de frutos vermelhos, coloque todos os ingredientes da calda numa panela e leve a lume brando, deixando ferver cerca de 10 a 15 minutos. Deixe arrefecer e reserve;
- Para o creme branco, bata bem o queijo creme com o iogurte grego numa taça, com a ajuda de uma batedeira;
- Numa travessa alta, coloca uma camada de palitos de champanhe e rega com metade da calda de frutos vermelhos;
- Espalhe alguns morangos, framboesas e mirtilos e cobre com metade do creme branco;
- Repita as camadas mais uma vez (palitos, calda, fruta e creme);
- Leve ao frio por 4 a 5 horas (ou, preferencialmente, de um dia para o outro);
- Sirva bem fresco e finaliza com alguns frutos vermelhos por cima.