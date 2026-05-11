Receita de sobremesa rápida para quem não sabe cozinhar: uma delícia

Cheesecake de bolacha maria: a receita simples que nos leva numa viagem à infância

Cheesecake de doce de leite sem forno? Fica incrível! Espreite esta receita partilhada por uma nutricionista

Provámos e ficámos fãs! O cheesecake japonês que todos falam é mesmo incrível e só leva 2 ingredientes

Uma das sobremesas preferidas dos portugueses faz-se em apenas dois passos

Chama-se Delícia de Frutos Vermelhos e trata-se de uma receita que nos foi trazida pelo Auchan. É muito fácil de fazer, rápida e, como refere a marca, é a combinação perfeita entre a frescura da fruta e a cremosidade do queijo.

As quantidades referidas servem para uma sobremesa de tamanho familiar que rende 8 doses por apenas 1,72€ por dose, refere ainda a insígnia de supermercados. Veja no vídeo abaixo como fazer:

Ingredientes

Para a calda:

300g de frutos vermelhos congelados;

100g de açúcar;

1/2 chávena de água.

Para o creme e montagem:

400g de queijo creme;

400ml de iogurte grego açucarado com mascavado;

120g de palitos de champanhe;

350g de morangos;

250g de framboesas;

125g de mirtilos.

Preparação: