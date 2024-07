Tartes de Pêssego e Morango: uma sobremesa deliciosa que fica pronta em 10 minutos

Se são fãs de doces saudáveis, vão gostar desta sugestão! A receita é mesmo muito fácil, rápida de preparar (e devorar), vegan, não tem açúcar nem glúten e é perfeita para esta época! A massa é confecionada com frutos secos, aveia e tâmara. Precisam apenas de ter uma picadora para a preparação da receita. Estas minitartes recheadas com doce de pêssego são indicadas para levarem para um piquenique ou para a praia, bastam apenas 10 minutos (preparação e forno) e ficam com estas maravilhas prontas a comer!

Tartes de Pêssego e Morango prontas em 10 minutos (vegan, sem açúcar, sem glúten)

(para 7 unidades)

Ingredientes:

Base:

50 g de amêndoa

50 g de farinha de aveia

50 g de pasta de tâmara

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de xarope de ácer ou de agave

Recheio:

Doce de pêssego sem açúcar q.b. (usei biológico)

Morangos q.b.

Folhas de hortelã q.b.

Modo de preparação:

Base: triturar todos os ingredientes numa picadora. Forrar formas de minitartes ou metade de formas de queque com esta mistura. Levar ao forno, pré-aquecido a 175º C, durante 7 minutos. Desenformar e deixar arrefecer.

Rechear com doce de pêssego, decorar com morangos fatiados e hortelã.