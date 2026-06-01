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Sobremesa
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Semifrio com gelatina e pêssego de lata: a sobremesa mais fácil de sempre para o verão
IOL
Há 2h e 57min
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Esta sobremesa fresca é perfeita para os dias de verão

Com a chegada dos dias quentes, cresce também a procura por sobremesas frescas, leves e fáceis de preparar. A nutricionista Alexandra Vieira partilhou recentemente nas redes sociais uma das suas sugestões para fazer uma sobremesa fresca e saborosa.Trata-se de um semifrio de pêssego em calda, uma sobremesa cremosa, refrescante e sem grandes complicações na cozinha, perfeita para os dias de maior calor.

Ingredientes

Para a camada de baixo:

  • 2 saquetas de gelatina de pêssego (67 g cada)
  • 200 ml de água quente
  • 200 ml de água fria
  • 1 lata (370 g) de leite condensado light
  • 230 g de iogurte natural

Para a camada de cima:

  • 2 saquetas de gelatina de pêssego (67 g cada)
  • 400 ml de água quente
  • 400 ml de água fria
  • 1 lata de pêssego em calda

Preparação

  • Dissolva as duas saquetas de gelatina de pêssego nos 200 ml de água quente e adicione os 200 ml de água fria.
  • Junte o leite condensado light e o iogurte natural. Triture ou misture muito bem até obter uma preparação homogénea.
  • Verta a mistura para uma travessa ou forma e leve ao frigorífico durante cerca de duas horas, até ganhar consistência.
  • Para a cobertura, dissolva as restantes duas saquetas de gelatina nos 400 ml de água quente e acrescente os 400 ml de água fria. Reserve.
  • Distribua as metades de pêssego em calda sobre a primeira camada já solidificada.
  • Cubra cuidadosamente com a gelatina preparada.
  • Leve novamente ao frigorífico durante, pelo menos, seis horas. O ideal é deixar repousar durante a noite.
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O resultado é uma sobremesa fresca, cremosa e muito prática, que combina a suavidade do iogurte e do leite condensado com o sabor frutado do pêssego. Uma receita simples que promete fazer sucesso à mesa durante todo o verão.

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