Semifrio com gelatina e pêssego de lata: a sobremesa mais fácil de sempre para o verão

Com a chegada dos dias quentes, cresce também a procura por sobremesas frescas, leves e fáceis de preparar. A nutricionista Alexandra Vieira partilhou recentemente nas redes sociais uma das suas sugestões para fazer uma sobremesa fresca e saborosa.Trata-se de um semifrio de pêssego em calda, uma sobremesa cremosa, refrescante e sem grandes complicações na cozinha, perfeita para os dias de maior calor.
Ingredientes
Para a camada de baixo:
- 2 saquetas de gelatina de pêssego (67 g cada)
- 200 ml de água quente
- 200 ml de água fria
- 1 lata (370 g) de leite condensado light
- 230 g de iogurte natural
Para a camada de cima:
- 2 saquetas de gelatina de pêssego (67 g cada)
- 400 ml de água quente
- 400 ml de água fria
- 1 lata de pêssego em calda
Preparação
- Dissolva as duas saquetas de gelatina de pêssego nos 200 ml de água quente e adicione os 200 ml de água fria.
- Junte o leite condensado light e o iogurte natural. Triture ou misture muito bem até obter uma preparação homogénea.
- Verta a mistura para uma travessa ou forma e leve ao frigorífico durante cerca de duas horas, até ganhar consistência.
- Para a cobertura, dissolva as restantes duas saquetas de gelatina nos 400 ml de água quente e acrescente os 400 ml de água fria. Reserve.
- Distribua as metades de pêssego em calda sobre a primeira camada já solidificada.
- Cubra cuidadosamente com a gelatina preparada.
- Leve novamente ao frigorífico durante, pelo menos, seis horas. O ideal é deixar repousar durante a noite.
O resultado é uma sobremesa fresca, cremosa e muito prática, que combina a suavidade do iogurte e do leite condensado com o sabor frutado do pêssego. Uma receita simples que promete fazer sucesso à mesa durante todo o verão.