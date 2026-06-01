Semifrio com gelatina e pêssego de lata: a sobremesa mais fácil de sempre para o verão

Bacalhau com natas para quem precisa de emagrecer: esta receita só tem 300 calorias

Vai querer repetir: este bolo de limão e ricota fica super fofo e húmido

Noites de bom tempo pedem esta tarte de pera, queijo brie, nozes e mel. Espreite esta receita

Especialista dá 10 sugestões leves, frescas e saciantes para os dias de calor e pode comer “sem culpa”

Com a chegada dos dias quentes, cresce também a procura por sobremesas frescas, leves e fáceis de preparar. A nutricionista Alexandra Vieira partilhou recentemente nas redes sociais uma das suas sugestões para fazer uma sobremesa fresca e saborosa.Trata-se de um semifrio de pêssego em calda, uma sobremesa cremosa, refrescante e sem grandes complicações na cozinha, perfeita para os dias de maior calor.

Ingredientes

Para a camada de baixo:

2 saquetas de gelatina de pêssego (67 g cada)

200 ml de água quente

200 ml de água fria

1 lata (370 g) de leite condensado light

230 g de iogurte natural

Para a camada de cima:

2 saquetas de gelatina de pêssego (67 g cada)

400 ml de água quente

400 ml de água fria

1 lata de pêssego em calda

Preparação

Dissolva as duas saquetas de gelatina de pêssego nos 200 ml de água quente e adicione os 200 ml de água fria.

Junte o leite condensado light e o iogurte natural. Triture ou misture muito bem até obter uma preparação homogénea.

Verta a mistura para uma travessa ou forma e leve ao frigorífico durante cerca de duas horas, até ganhar consistência.

Para a cobertura, dissolva as restantes duas saquetas de gelatina nos 400 ml de água quente e acrescente os 400 ml de água fria. Reserve.

Distribua as metades de pêssego em calda sobre a primeira camada já solidificada.

Cubra cuidadosamente com a gelatina preparada.

Leve novamente ao frigorífico durante, pelo menos, seis horas. O ideal é deixar repousar durante a noite.

O resultado é uma sobremesa fresca, cremosa e muito prática, que combina a suavidade do iogurte e do leite condensado com o sabor frutado do pêssego. Uma receita simples que promete fazer sucesso à mesa durante todo o verão.